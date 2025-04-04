Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

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Жуткие кадры из Кривого Рога

Вечером 4 апреля Россия ударила по улице в жилом районе Кривого Рога кассетной баллистической ракетой. Она попала рядом с детской площадкой. К сожалению, среди жертв много детей. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших детей.

Среди погибших 15-летний парень. В сети опубликовали щемящие и жуткие кадры, как мать оплакивает своего погибшего сына.

Киса моя сладкая, мое солнышко, моя лапочка..

– говорит мать, обращаясь к своему погибшему сыну.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная и светлая память!

Родные оплакивают гибель 15-летнего парня: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент, 18+)

Мать оплакивает гибель сына: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент, 18+)

Сейчас в городе продолжается спасательная операция, местные власти развернули штаб помощи пострадавшим.

По состоянию на сейчас известно, что в Кривом Роге разбиты два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общественного питания.