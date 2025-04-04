Как рассказал 24 Каналу корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев в городе бушует настоящий ад. Заметим, президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на вражеский удар.

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Какие последствия удара баллистикой

Россия ударила по детской площадке и спальному району в Кривом Роге. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших из них 6 детей.

Сейчас продолжается спасательная операция, пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Люди перебирают выбитые стекла, поскольку после детонации ракеты вокруг выбило десятки, а, возможно, и сотни окон.

Если есть ад в мире, то сегодня он наступил в Кривом Роге. Такое "перемирие" у нас,

– подчеркнул корреспондент.

По его мнению, количество погибших и раненых будет увеличиваться, ведь разрушения масштабные.

Видел тело одного из горожан, над которым склонили головы в отчаянии и в слезах его родные, у них была истерика. Вероятно, это ребенок, который не успел вовремя добраться до укрытия поблизости,

– поделился Александр Фефилатьев.

Удар произошел настолько быстро, что люди просто не смогли среагировать. У них просто не было шансов.