Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та ДПСУ.

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Помста за удар по Кривому Рогу

У п'ятницю, 4 квітня, російська армія вдарила "Іскандером" у центр житлового мікрорайону міста Кривий Ріг – прямо біля дитячого майданчика. Внаслідок цинічної атаки по мирних жителях загинули 18 осіб, серед яких – 9 дітей. Також відомо про 75 постраждалих.

Олександр Вілкул опублікував відео, на якому танкісти 17-ї бригади б'ють по ворогу з "Градів". Військові промаркували запущені снаряди написами "За Кривий Ріг", аби окупанти не мали сумнівів, що за кожну таку атаку на них чекає розплата.

До помсти за загиблих у Кривому Розі дітей долучилися й прикордонники ПКШР "Шквал", які нині працюють на Луганщині. Вони застосовують проти ворога усі наявні "аргументи" помсти, включно з мінометами і дронами.

Окрім цього, 151-ша окрема механізована бригада накриває ворога і із землі, і з повітря. "За Кривбас! За дітей! За всю Україну", – вказав Вілкул.

Зауважимо, що 6 квітня 2025 року в Україні оголосили Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі. У містах та селах приспустили прапори та заборонили проведення розважальні заходи.