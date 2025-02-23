Новая администрация имеет другую ситуацию. В разговоре с 24 Каналом общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин объяснил, почему никто не может сдержать Трампа от циничных речей и непродуманных действий.

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"Трамп пошел в разнос"

Политический деятель из США заметил, что Трамп переключит внимание на другие темы, в частности Панаму, если он сумасшедший. А если не сумасшедший и работает по методичке и указам, которые дает Владимир Путин, то не отстанет от Украины.

Ежедневно наоборот происходит эскалация, потому что Трамп не может ждать. Поэтому он будет давить на Украину. Президент США пытается поставить новые рамки, чтобы загнать украинцев в угол.

Сейчас он пошел в разнос. Его уже не сдерживают "взрослые", потому что их уже нет. Трамп собрал вокруг себя людей, которые говорят, мол, хорошая идея, вдвойне,

– сказал Рашкин.

Республиканские сенаторы, с его слов, могут сказать смелые вещи, но потом все равно голосуют за Трампа. Президент США и его команда продумали план действий, как избавились от ненужных людей, а хаос, который сейчас происходит – это дымовая завеса.

Представить себе, что американцы голосовали за цены на яйца, а получили человека Путина. Я думаю, что Трампу это не сойдет с рук. По крайней мере "взрослые" еще остались в стране. Посмотрим, как они на все это отреагируют,

– добавил политический деятель из США.

В Белом доме есть адекватные "взрослые", но они вынуждены становиться такими же инфантилами, как и Трамп, чтобы тот не выгнал их с работы. Несмотря на это, в США все же есть те, кто не боятся заявить о своей позиции и выразить несогласие действиям президента.

В частности, губернатор штата Мэн Джанет Миллс отказалась выполнять указ Трампа, запрещающий трансгендерным женщинам участие в женских видах спорта. Американский президент пригрозил женщине, что ее больше не будет в политике.