Нова адміністрація має іншу ситуацію. У розмові з 24 Каналом громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін пояснив, чому ніхто не може стримати Трампа від цинічних промов та непродуманих дій.

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"Трамп пішов у рознос"

Політичний діяч зі США зауважив, що Трамп перемкне увагу на інші теми, зокрема Панаму, якщо він божевільний. А якщо не божевільний і працює по методичці та указам, які дає Владімір Путін, то не відчепиться від України.

Щодня навпаки відбувається ескалація, бо Трамп не може чекати. Тому він тиснутиме на Україну. Президент США намагається поставити нові рамки, щоб загнати українців у куток.

Зараз він пішов у рознос. Його вже не стримують "дорослі", бо їх вже немає. Трамп зібрав довкола себе людей, які кажуть, мовляв, хороша ідея, подвіймо,

– мовив Рашкін.

Республіканські сенатори, з його слів, можуть сказати сміливі речі, але потім все одно голосують за Трампа. Президент США та його команда продумали план дій, як позбавилися від непотрібних людей, а хаос, який зараз відбувається – це димова завіса.

Уявити собі, що американці голосували за ціни на яйця, а отримали людину Путіна. Я думаю, що Трампу це не зійде з рук. Принаймні "дорослі" ще залишилися у країні. Побачимо, як вони на все це відреагують,

– додав політичний діяч зі США.

У Білому домі є адекватні "дорослі", але вони змушені ставати такими ж інфантилами, як і Трамп, щоб той не вигнав їх з роботи. Попри це, у США все ж таки є ті, хто не бояться заявити про свою позицію та висловити незгоду діям президента.

Зокрема, губернаторка штату Мен Джанет Міллс відмовилася виконувати указ Трампа, що забороняє трансгендерним жінкам участь у жіночих видах спорту. Американський президент пригрозив жінці, що її більше не буде в політиці.