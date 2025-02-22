В начале февраля Дональд Трамп подписал указ, которым трансгендерным женщинам запрещается участие в женских видах спорта. Губернатор штата Мэн, представитель Демократической партии, Джанет Миллс отказалась выполнять это распоряжение президента. Момент их напряженного разговора попал на видео, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Губернатор бросила вызов самоуверенному Трампу

21 февраля, в пятницу, губернаторы американских штатов собрались в Белом доме в рамках ежегодной встречи. Во время своего выступления Дональд Трамп обратился к Джанет Миллс с вопросом, собирается ли она выполнять его указ о трангендерных женщинах.

Я собираюсь соблюдать законы штата и федеральное законодательство,

– ответила губернатор.

В ответ Трамп сказал, что ей "лучше выполнить указ", ведь тогда ее штат не получит никакого федерального финансирования. Он добавил, что население штата "не хочет, чтобы мужчины занимались женскими видами спорта".

"Мы будем придерживаться закона, сэр. Увидимся в суде", – прозвучал ответ Миллс.

"Хорошо, увидимся в суде. Я с нетерпением жду этого. Это должно быть очень легко. И наслаждайтесь своей жизнью после губернаторства, потому что я не думаю, что вы будете участвовать в политике", – пригрозил Трамп.

Ссора Трампа и Миллс: смотрите видео

К слову, ассоциация директоров штата Мэн, которая руководит спортом средних школ штата, заявила в начале этого месяца, что и в дальнейшем будет позволять трансгендерным спортсменкам участвовать в соревнованиях. Исполнительный директор ассоциации Майк Бернем заявил, что она будет придерживаться Закона о правах человека штата Мэн, который запрещает дискриминацию по гендерной идентичности.

Если президент попытается в одностороннем порядке лишить школьников штата Мэн права на федеральное финансирование, моя администрация и генеральный прокурор примут все надлежащие и необходимые юридические меры для восстановления этого финансирования и академических возможностей, которые оно предоставляет. Штат Мэн не испугают угрозы президента,

– подчеркнула Миллс.