Який офіційний курс злотого в Україні зараз

Станом на 31 березня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 10,70 гривні (+5 копійок порівняно з 28 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злого в банках і обмінниках

Згідно з даними "Мінфіну", курс злотого в Україні змінився так:

у банках середній курс купівлі становить – 10,25 гривні за злотий (-5 копійок), продажу – 11,10 гривні за злотий (без змін);

середній курс купівлі становить – 10,25 гривні за злотий (-5 копійок), продажу – 11,10 гривні за злотий (без змін); а в обмінниках середній курс покупки – 10,70 гривні за злотий (без змін), продажу – 10,80 (без змін).

У скільки обійдеться покупка 100 злотих сьогодні

покупка 100 злотих у банку обійдеться в середньому у – 1 110 гривень;

обійдеться в середньому у – 1 110 гривень; в обмінниках придбати 100 злотих можна орієнтовно за – 1 080 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні

якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 024 гривень;

можна отримати в середньому – 1 024 гривень; при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 070 гривень.

Важливо! Курс валюти безпосередньо залежить від фінансової установи, де відбувається обмін.