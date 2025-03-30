Який курс євро прогнозують на початку квітня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що у ситуації з курсом євро варто звернути увагу на акцент співвідношення світових торгів саме зв'язки долара/євро.

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Після того, як США запровадило мита в 25% на імпорт алюмінію та сталі з ЄС на суму 28 мільярдів доларів та зворотні дзеркальні кроки ЄС на продукцію із США на суму 26 мільярдів євро, вага євро трохи зменшилася.

Втім співвідношення курсів на сьогодні залишається більш-менш стабільним: 1 долар = 0,90 – 0,95 євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На українському валютному ринку різниця між курсами долара та євро збережеться на відносно сталому рівні – 3,30 – 4 гривні, що дорівнює 7,8 – 10% від курсу долара.

Лєсовий зауважує, що одним із чинником, який впливає на стабільність ринку валют в Україні, є режим керованої гнучкості. Його суть полягає у тому, щоб тримати рівновагу між попитом і пропозицією на валюту.

Інакше кажучи, в умовах вільного курсоутворення регулятор залишає за собою можливість в разі необхідності наситити попит і таким чином уникнути курсового зростання через дефіцит пропозиції,

– пояснює банкір Лєсовий.

Важливо! З 31 березня по 6 квітня на готівковому ринку та на міжбанку коридор валютних коливань буде становити 44,50 – 45,50 гривні за євро.