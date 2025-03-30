Какой курс евро прогнозируют в начале апреля
В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что в ситуации с курсом евро стоит обратить внимание на акцент соотношения мировых торгов именно связки доллара/евро.
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После того, как США ввело пошлины в 25% на импорт алюминия и стали из ЕС на сумму 28 миллиардов долларов и обратные зеркальные шаги ЕС на продукцию из США на сумму 26 миллиардов евро, вес евро немного уменьшился.
Впрочем соотношение курсов на сегодня остается более-менее стабильным: 1 доллар = 0,90 – 0,95 евро.
На украинском валютном рынке разница между курсами доллара и евро сохранится на относительно постоянном уровне – 3,30 – 4 гривны, что равно 7,8 – 10% от курса доллара.
Лесовой отмечает, что одним из фактором, который влияет на стабильность рынка валют в Украине, является режим управляемой гибкости. Его суть заключается в том, чтобы держать равновесие между спросом и предложением на валюту.
Иначе говоря, в условиях свободного курсообразования регулятор оставляет за собой возможность в случае необходимости насытить спрос и таким образом избежать курсового роста из-за дефицита предложения,
– объясняет банкир Лесовой.
Важно! С 31 марта по 6 апреля на наличном рынке и на межбанке коридор валютных колебаний будет составлять 44,50 – 45,50 гривны за евро.