Курс євро 26 березня

Офіційний курс євро, станом на 26 березня складає – 45,14 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну" середній банківський курс євро зараз:

  • купівля – 44,75 гривні за євро;
  • продаж – 45,28 гривні за євро.

Середній курс євро в обмінниках, своєю чергою, встановлено такий:

  • купівля – 45 гривні за євро;
  • продаж – 45,20 гривні за євро.

У скільки сьогодні обійдеться покупка 500 євро

  • щоб купити 500 євро у банку, сьогодні доведеться витратити приблизно – 22 640 гривень;
  • а от для покупки 500 євро в обмінниках необхідно мати орієнтовно – 22 600 гривень.

Яку суму можна виручити при здачі 500 євро 26 березня

  • якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати – 22 375 гривень;
  • при здачі 500 євро у обміннику можна виручити орієнтовно – 22 500 гривень.