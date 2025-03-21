Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,54 гривні. Тобто ціна валюти впала на 3 копійки проти 20 березня. Офіційний курс євро натомість становить 45 гривень. Тобто ціна впала на 32 копійки.

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Станом на 24 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,52 гривні,

євро – 44,98 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 21 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,85 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,58 гривні , продаж – по 41,55 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,10 гривні, продаж – по 41,58 гривні.

Чи буде змінюватися валюта наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що долар з 24 березня по 30 березня перебуватиме в діапазоні 41,40 – 42 гривні, а євро – на рівні 44,50 – 45,50 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тобто наразі немає жодних об'єктивних причин для того, що курс американської валюти стрімко зростав. Однак коливання курсу євро натомість будуть залежати від світової кон'юнктури торгівлі в парі з доларом та митна політика США й зворотні заходи Євросоюзу.

Лєсовий додає, що на ринок тиснутимуть крім економічних чинників ще й війна та її згубні економічні наслідки. Також, інформаційний тиск на українське суспільство та сіяння паніки може потенційно вплинути на поточну курсову ситуацію.