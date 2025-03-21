Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,54 гривні. Тобто ціна валюти впала на 3 копійки проти 20 березня. Офіційний курс євро натомість становить 45 гривень. Тобто ціна впала на 32 копійки.
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Станом на 24 березня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,52 гривні,
- євро – 44,98 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 21 березня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,85 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,58 гривні, продаж – по 41,55 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,10 гривні, продаж – по 41,58 гривні.
Чи буде змінюватися валюта наступного тижня
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що долар з 24 березня по 30 березня перебуватиме в діапазоні 41,40 – 42 гривні, а євро – на рівні 44,50 – 45,50 гривні.
Тобто наразі немає жодних об'єктивних причин для того, що курс американської валюти стрімко зростав. Однак коливання курсу євро натомість будуть залежати від світової кон'юнктури торгівлі в парі з доларом та митна політика США й зворотні заходи Євросоюзу.
Лєсовий додає, що на ринок тиснутимуть крім економічних чинників ще й війна та її згубні економічні наслідки. Також, інформаційний тиск на українське суспільство та сіяння паніки може потенційно вплинути на поточну курсову ситуацію.