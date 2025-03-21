Курс валют у банках

Станом на ранок 21 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін" , купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-7 копійок проти 20 березня) та продаж по 41,85 гривні (-2 копійки).

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Купівля євро проходить по 44,80 гривні (-20 копійок), продаж – по 45,40 гривні (-22 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,58 гривні (-2 копійки), а продати по 41,55 гривні (-5 копійок).

Купівля євро по 45,06 гривні (-21 копійка), а продаж по 45,24 гривні (-21 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,10 гривні (-4 копійки), а дають по 41,58 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

Євро купують по 44,33 гривні (-40 копійок), а продають по 45,40 гривні (+6 копійок).

Скільки коштуватиме валюта наприкінці березня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зараз немає жодних причин для стрімкого росту курсу долара. Однак курс євро залежатиме від світової кон'юнктури торгівлі в парі з доларом та митної політики Трампа.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Попри суто економічні чинники на валютний ринок може тиснути війна та її згубні економічні наслідки, досягнуті проміжні рішення про призупинення бойових дій чи "чернетка" плану замирення.

Очікується, що на готівковому ринку та міжбанку долар та євро сягнуть однакових валютних коридорів: 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро.