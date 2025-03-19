Чому долар падає

Під час розмови з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що долар на світових ринках вже відреагував на протекційну політику Дональда. Відтак американська валюта знижується стосовно світових валют.

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Однак за словами Шевчишина, ситуація, яка зараз склалася з тарифними обмеженнями, має ризики для всіх.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Не є винятком, що світ може перейти до економічної кризи, адже США залишаються доволі впливовими на світових ринках.

Аналітик каже, що для економічного зростання будь-якої країни немає нічого гіршого, аніж взаємні торгівельні обмеження.

Нагадуємо! Ще у лютому Дональд Трамп заявив про введення 25% мит на товари з Канади та Мексики, а на товари з Китаю – 10% мит. Однак запровадження цих обмежень було відтерміновано. У березня США остаточно запровадили мита на всіх торгівельних партнерів. Країни не забарилися та ввели мита у відповідь.

Чого чекати бізнесу

Наслідки політики Трампа будуть суттєвими, якщо вона буде запроваджена на довготривалий період.

Тут потрібно або вводити тарифи, або скасовувати їх. Не варто залишати все як є. Для фінансового сектору та бізнесу потрібна визначеність,

– пояснює Шевчишин.

Річ у тім, що усі заяви про запровадження мит, а потім їхнє нібито відтермінування на якийсь певний період лише погіршують ситуацію, адже ніхто не знає, що робити далі.

Зверніть увагу! На сьогодні США мають високий рівень держборгу. І навіть попри те, що торгівельний баланс в країні від'ємний, платіжний баланс позитивний. Таким чином, інвестиції повертаються в США через їхній ринок акцій та капіталу.

Чи стане євро головною валютою у світі

На світових ринках євро почало зростати через перетік валюти в Європу та зростання її вартості. Відтак зараз європейська валюта значно "прибавила" в ціні щодо американської валюти.

Як повідомляють в Reuters, на початку березня індекс долара щодо основних світових валют знизився до 105,46 пункту, а це найгірший показник від грудня 2024 року.

Враховуючи те, що Європа розглядає у довгостроковому періоді включення України до ЄС, а саме до 2030 року, то Україна все більше працюватиме з єврозоною, а отже й з європейською валютою,

– каже Андрій Шевчишин.

Однак говорити про перехід України до єврозони поки зарано. Адже лише на сьогодні 75% капіталу, який заходить в Україну, – в доларах.