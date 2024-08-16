Долар приймають практично в будь-якій країні світу, а центральні банки держав зберігають чималу частку своїх резервів у ній. Тому не дивно, що саме ця валюта стала такою популярною у світі на сьогодні. Україна не виняток.

Євро ж займає друге місце за популярністю серед усіх валют світу. Крім того, Україна впевнено крокує до членства у Євросоюзі, отримавши нещодавно статус кандидата на вступ.

24 Канал дізнавався, яка валюта важливіша для нашої економіки, чи прийме Україна за офіційну валюту євро після вступу в Євросоюз та на яку валюту орієнтується український бізнес.

Чи перейде Україна на євро

На сьогодні 20 країн Євросоюзу з 27 країн прийняли за офіційну валюту євро. Водночас 7 країн залишили власну нацвалюту.

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Цікаво! Євро є однією з основних резервних валют у світі. Валюта займає друге місце за часткою валютних резервів, обсягами торгівлі на міжнародному валютному ринку і готівкового обігу.

Під час розмови з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що попри майбутнє членство в Євросоюзі, для того щоб Україна могла управляти своїм бюджетом, доходами та видатками, їй потрібно мати власну валюту. І це триватиме щонайменше 10 – 15 років.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Я вважаю, що зараз така ситуація, в якій Україна буде впроваджувати власну валютну політику. Це особливо важливо для відновлення, стимулювання експорту та імпорту, формування власної індустріальної, промислової, аграрної політики. І це дуже важливо мати свою валюту для того, щоб регулювати експортно-імпортні потоки та формувати якусь протекційну політику.

За словами Шевчишина, єврозона має дуже жорсткі правила щодо емісійної політики та інших аспектів. Тож для України буде важливо мати незалежність принаймні на перших початках.

Економіст Ярослав Жаліло для 24 Каналу додає, що чимала кількість сусідніх країн з Україною, а це Польща, Чехія чи Угорщина, досі не перейшли на євро. Відповідно навіть набуття членства ЄС не означає, що буде введене євро як офіційна валюта.

Ярослав Жаліло Керівник Центру економічних та соціальних досліджень Це пов'язано з тим, що країни, по-перше, бажають мати все-таки власну суверенність в монетарній політиці, а це можливо тільки, якщо є власна грошова одиниця. Ну і плюс є різні перехідні періоди. Тобто, скажемо так, для України більш важлива наявність таких перехідних періодів, тому ми не говоримо про те, що набуття членства буде дорівнювати введенню євро.

Зараз перед українською економікою у середній та довгостроковій перспективі стоять чимало задач, головна з яких – вистояти у війні та забезпечити економічне підґрунтя перемоги.

Утім, не менше важливим є ще й відбудувати повоєнну економіку та модернізувати структуру національної економіки так, щоб вона ефективно вписалася в європейську економіку. Для національної економіки, яка бажає ставити власні задачі й найефективніше їх виконувати, найкращий спосіб – це все-таки мати власний суверенітет над монетарною політикою,

– додає Жаліло.

Водночас на запит 24 Каналу в "Глобус Банку" пояснюють, що Україна зараз намагається поки що на рівні далеких планів максимально наблизитися до ринків Євросоюзу. За умов повної інтеграції України з Євросоюзом, а особливо це стосується товарних імпортно-експортних відносин, цілком логічно буде "прив’язати" гривню до євро.

Однак це аж ніяк не означає, що станеться в якійсь осяжній перспективі. Це скоріше вектор, наміри, для втілення яких знадобиться низка рішень,

– додають в пресслужбі банку.

По-перше, Україна наразі не в Євросоюзі, а тому не декларувала планів відмови від власної валюти на користь євро в разі вступу.

Нагадуємо! У червні Україна отримала статус кандидата на членство в Євросоюз. Як розповіла віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, Україна активно працює над подальшими кроками та реформуванням країни, попри війну, аби не втрачати темпи інтеграції.

По-друге, поки замало економічних причин на зміну "якірної валюти". Адже попри зростання обсягу придбання євро на міжбанку, цей показник лише свідчить про ситуативні орієнтири великих покупців.

Крім того, на зростання придбання євро впливає його "інфляційна" стабільність порівняно із доларом.

Утім, на готівковому ринку для переважної більшості громадян долар залишається чи не єдиним індикатором власної стабільності, способом накопичити заощадження,

– зазначають в "Глобус Банку".

Потенціал монетарної політики України

Ярослав Жаліло пояснює, що на сьогодні Україна не використовує той потенціал та ті позитивні можливості, які надає суверенність монетарної політики.

Ми, по суті, сьогодні поступаємося цією суверенністю на користь втілення наших зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом та іншими фінансовими установами, кредиторами. І в цих зобов'язаннях пріоритетом є саме макрофінансова стабільність. Тобто прогнозованість курсу, контрольованість інфляції та інше,

– резюмує економіст.

Жаліло наголошує, що варто удосконалювати власну монетарну політику, аби вона, як і решта, працювала на структурні зміни. Таким прикладом може стати Чорногорія, яка не є членом ЄС, але вона прийняла рішення ввести євро.

Чорногорія – туристична країна, яка здебільшого працює в цьому напрямку. Їй було зручніше мінімізувати проблеми із валютними конверсіями. Тобто вони свідомо віддали свою монетарність та ввели євро, аби згодом плавніше увійти в єврозону,

– каже Жаліло.

Зауважте! Ярослав Жаліло зазначає, що є різні випадки та ситуації, а отже все залежатиме у першу чергу від того, які цілі ставить країна.

Долар все-таки популярніший

Відомо, що зараз долар – це панівна світова валюта, й вона навряд чи зійде з п’єдесталу. В пресслужбі "Глобус Банку" додають, що від початку повномасштабної війни були запроваджені жорсткі валютні обмеження, адже валюта стала фактично "дефіцитом". А придбання євро чи доларів на чорному ринку навряд чи можна було облікувати.

Можна сказати, що з початком Великої війни попит взагалі на основні валюти, до яких відносять долар та євро, зріс щонайменше в 1,5 – 2 рази: але суто за відчуттями ⅔ цього попиту – це було природним намаганням громадян вберегти заощадження від знецінення, конвертувавши їх у валюту. До того ж НБУ 24 лютого 2024 року ввів жорсткі валютні обмеження та зафіксував курс,

– нагадують у фінустанові.

З досвіду "Глобус Банку", попри періодичні зростання популярності євро, долар залишається головною валютою – понад 70% всіх операцій з купівлі та продажу здійснюється з цією грошовою одиницею.

Періоди збільшеного попиту на ту чи іншу валюту майже завжди змінюються періодами незначного спаду. Тому не варто робити далекоглядні висновки про сталість підвищеного попиту на євро,

– кажуть у пресслужбі.

Річ ще й тім, що бюджетні розрахунки в Україні прив’язані саме до курсу американської валюти. А ментальна традиція сприймати долар, як надійний спосіб вберегти гроші від знецінення, нікуди не дівся.

Утім, фінансовий аналітик Шевчишин зауважує, що доля євро в Україні таки зростає. Річ у тім, що зараз українці можуть виїхати з України лише через Європу, а для цього потрібно мати євро. Крім того, є зростання щодо використання євро в платежах.

Цікаво! НБУ почав публікувати альтернативну статистику щодо євро, яка потрібна для інтеграції з Євросоюзом. Зазвичай зовнішньоекономічні показники публікуються в доларовому еквіваленті, але зараз деякі з цих показників паралельно публікуються ще й у євровому еквіваленті.

Чи почне бізнес орієнтуватися на євро

Шевчишин пояснює, що в Україні є "доларова традиція". Крім того, всі зовнішньоекономічні операції імпортерів/експортерів відбуваються в доларах, а це означає, що країна та люди працюють саме в цій валюті.

Виходить просто так, що якщо система зорієнтована на долар, то відповідно валюта всередині країни буде "обертатися" дешевше. І якщо вам потрібна якась велика сума валюти в долара, то ви швидше її придбаєте, аніж аналогічну суму в євро, бо їх просто менше в країні,

– підсумовує пан Андрій.

Зауважте! В доларах на сьогодні найнижчі транзакційні видатки, а в таких валютах, як фунт, єна чи навіть злотий, видатки значно більші.

Ситуація з готівковим та офіційним курсом валют

Банкірка Анна Золотько спрогнозувала для 24 Каналу, що цього тижня на ринку валют буде спостерігатися різнонаправлений курсовий рух як у безготівковому, так і у готівковому сегментах.

Крім того, на початку тижня учасники ринку найімовірніше хотіли закріпити тренд на зростання вартості долара. Утім, для цього потенціал наразі обмежений.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Тож, на мою думку, протягом цього тижня готівковий курс долару знаходитиметься в коридорі 41,2 – 41,8 гривні за долар.

Водночас банкір Тарас Лєсовий розповідає для 24 Каналу, що ринок у серпні може прогнозовано "відреагувати" на кілька факторів, як-от зростання електроенергії, перебої з електропостачанням, очікуваний перегляд акцизів на пальне.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курс може втриматися в коридорі 40,7 – 41,7 гривні за долар.

Водночас ближче до осені можуть сформуватися нові валютні коридори: це 41 – 42 гривні за долар та 44 – 47 гривень за євро.

Ближче до вересня можуть сформуватися нові курси, однак навряд чи загальна "архітектура" ринку зазнає змін,

– додав Лєсовий.

Курс долара станом на 15 серпня:

В банках купівля долара становить у середньому по 41,10 гривні, а продаж по 41,55 гривні.

становить у середньому по 41,10 гривні, а продаж по 41,55 гривні. На чорному ринку дещо інша ситуація: купити долар можна по 41,30 гривні, продати – по 41,42 гривні.

дещо інша ситуація: купити долар можна по 41,30 гривні, продати – по 41,42 гривні. Долари купують обмінники по 41,10 гривні, а продають – по 41,47 гривні.

по 41,10 гривні, а продають – по 41,47 гривні. Водночас Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 41,32 гривні.

Курс євро: