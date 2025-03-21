Що буде стримувати долар від зростання наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що крім режиму керованої гнучкості та монетарним заходам важливим аргументом для стабільності ринку стане також посівна.

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Річ у тім, що аграрії зараз беруть активну участь, реалізуючи валютний надлишок.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тобто наразі немає жодних об'єктивних причин для того, що курс американської валюти стрімко зростав.

Водночас Лєсовий зауважує, що коливання курсу євро натомість будуть залежати від світової кон'юнктури торгівлі в парі з доларом та митна політика США й зворотні заходи Євросоюзу.

Попри суто економічні чинники на валютний ринок може тиснути війна та її згубні економічні наслідки, досягнуті проміжні рішення про призупинення бойових дій чи "чернетка" плану замирення,

– каже пан Тарас.

Крім того, інформаційний тиск на українське суспільство та сіяння паніки може потенційно вплинути на поточну курсову ситуацію.

Загальні характеристики ринку з 24 по 30 березня

Коридори валютних коливань: 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на міжбанку) та 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на міжбанку) та 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Лєсовий пояснює, що наразі відсутні підстави для зміни тренду, а тому курс долара залишатиметься на позиціях початку березня.

Таким чином, наразі відсутні підстави для суттєвої зміни тренду: курс долара залишатиметься на позиціях початку березня, а от євро матиме більш "міцний" вигляд і коливання цієї валюти можуть бути більш жвавими.