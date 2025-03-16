Як зміниться долар наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що зараз на ринку відносна стабільність щодо валют. Так триватиме й наступного тижня, адже режим керованої гнучкості, монетарні заходи на підтримку гривні та інші чинники будуть стабілізувати ситуацію.

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Як нагадує Лєсовий, лише протягом січня – лютого офіційний курс долара знизився в середньому на 1,4% – з 42,02 гривні до 41,43 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, торгівельні війни, затіяні Дональдом Трампом, лише посилюватимуть внутрішню інфляцію в США і як наслідок можна очікувати певне просідання курсу цієї валюти.

Загалом, з 17 по 23 березня коридори валютних коливань на готівковому ринку та міжбанку будуть на одному рівні. Таким чином, очікується, що долар буде десь 41,40 – 42 гривні за долар.

Зверніть увагу! Лєсовий додає, що попри "Трампову напругу" курсові коливання будуть мінімальними й досить стандартними, як в останні кілька тижнів.