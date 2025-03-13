Таку думку 24 Каналу висловив експерт з економіки Максим Блант, зауваживши, що для російського міністерства фінансів це погана історія. Ситуацію ускладнюють "торгові війни", які почалися з Канадою, потім з Мексикою і Китаєм.

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Що чекає на російську економіку

Склалася зовсім нетипова ситуація для російської економіки. Ціни на нафту падають або не ростуть. Причина в тому, що є очікування сповільнення американської економіки. Відповідно всі переглядають прогнози попиту на нафту.

Зазвичай, у такі моменти рубль падає, але зараз він навпаки зміцнюється. Для Мінфіну – це подвійний удар, бо нафтогазові доходи вираховують, судячи з курсу долара й цін на нафту. І те, і інше для Мінфіну погано, тому "дірка" в бюджеті у лютому 2025 року виявилася надто великою,

– пояснив експерт з економіки.

Вона становить трильйон рублів і вже за 2 перші місяці року бюджетна "діра" більша в понад 2 рази, ніж передбачено за весь рік. Для російських експортерів ситуація теж не надто приємна. У них витрати в рублях, які стають дорожчими, а доходи у валюті, яка падає і дешевшає.

Якщо Кремль відмовиться від пропозиції США про перемир'я, то рубль, скоріш за все, повернеться до ціни 90 – 100 за долар. Ті, хто купував валюту на теперішньому рівні, – зароблять, але це дрібниця, якщо порівнювати з інфляційним тиском, який збільшиться.

З одного боку, доходи населення падають, цивільний сектор промисловості в поганому становищі, всі чекають планового банкрутства, бо не можуть конкурувати з воєнним виробництвом,

– підкреслив Максим Блант.

Ми бачимо ситуацію, в якій Путіну потрібен перепочинок, але він не принесе йому полегшення. Адже швидко скоротити воєнні витрати не вийде, тому стабільності у російській економіці не вдасться досягти.