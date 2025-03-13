Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по экономике Максим Блант, отметив, что для российского министерства финансов это плохая история. Ситуацию осложняют "торговые войны", которые начались с Канадой, затем с Мексикой и Китаем.

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Что ждет российскую экономику

Сложилась совсем нетипичная ситуация для российской экономики. Цены на нефть падают или не растут. Причина в том, что есть ожидания замедления американской экономики. Соответственно все пересматривают прогнозы спроса на нефть.

Обычно, в такие моменты рубль падает, но сейчас он наоборот укрепляется. Для Минфина – это двойной удар, потому что нефтегазовые доходы высчитывают, судя по курсу доллара и цен на нефть. И то, и другое для Минфина плохо, поэтому "дыра" в бюджете в феврале 2025 года оказалась слишком большой,

– объяснил эксперт по экономике.

Она составляет триллион рублей и уже за 2 первых месяца года бюджетная "дыра" больше более чем в 2 раза, чем предусмотрено за весь год. Для российских экспортеров ситуация тоже не слишком приятная. У них расходы в рублях, которые становятся дороже, а доходы в валюте, которая падает и дешевеет.

Если Кремль откажется от предложения США о перемирии, то рубль, скорее всего, вернется к цене 90 – 100 за доллар. Те, кто покупал валюту на нынешнем уровне, – заработают, но это мелочь, если сравнивать с инфляционным давлением, который увеличится.

С одной стороны, доходы населения падают, гражданский сектор промышленности в плохом положении, все ждут планового банкротства, потому что не могут конкурировать с военным производством,

– подчеркнул Максим Блант.

Мы видим ситуацию, в которой Путину нужна передышка, но она не принесет ему облегчения. Ведь быстро сократить военные расходы не получится, поэтому стабильности в российской экономике не удастся достичь.