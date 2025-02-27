Такое мнение 24 Канала выразил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, заметив, что ослабление ЕС приведет к выходу на европейский рынок Китая, что будет угрожающим американцам. Более того, Европа может дать Трампу решительный ответ.

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Начало торговых войн

По словам экономиста, торговая война США есть с Канадой, Мексика и Европа. Например, уязвимыми к повышению тарифов на сталь и алюминий есть Болгария, Словения и Румыния.

По убеждению Пендзина, самая угрожающая ситуация для Германии. Основной сегмент экспорта из страны в США – это сегмент машиностроения, который является высокотехнологичным. Это может привести к массовому увольнению людей.

А что происходит в политикуме, когда происходит резкое падение занятости? Вылезают ультраправые. Если таким образом Трамп с Маском хочет новый выбор для Германии, так чем это закончится?,

– заметил он.

Если США продолжит свои действия, в Европу "на белом коне" приедет Китай со своей продукцией, возможностями и внутренним рынком. Таким образом, через Трампа мир будет иметь совсем иную структуру.

Однако в то же время для США будет угроза – с приходом Китая американцы лишатся своего влияния и рынков сбыта в Европе, имевших за время президентства Джо Байдена. Кроме того, на фоне заявления Трампа о повышение пошлин, Еврокомиссия сообщила, что он будет решительно реагировать на такие действия.

Что это значит? Американцы не продадут ни один элемент своих товарных позиций в ЕС. Просто не продадут. Что будет в Америке? Массовая безработица. Кому это нужно?,

– подчеркнул экономист.

Пендзин добавил, что для Украины в этих торговых войнах есть положительный момент – активизация действий Европы, ведь раньше она рассчитывала на зонтик безопасности США. Для примера, сейчас Эммануэль Макрон предложил Европе ядерный щит Франции.