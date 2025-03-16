Как изменится доллар на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала отметил, что сейчас на рынке относительная стабильность относительно валют. Так будет продолжаться и на следующей неделе, ведь режим управляемой гибкости, монетарные меры в поддержку гривны и другие факторы будут стабилизировать ситуацию.

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Как напоминает Лесовой, только в течение января – февраля официальный курс доллара снизился в среднем на 1,4% – с 42,02 гривны до 41,43 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, торговые войны, затеянные Дональдом Трампом, только усиливать внутреннюю инфляцию в США и как следствие можно ожидать определенное проседание курса этой валюты.

В общем, с 17 по 23 марта коридоры валютных колебаний на наличном рынке и межбанке будут на одном уровне. Таким образом, ожидается, что доллар будет где-то 41,40 – 42 гривны за доллар.

Обратите внимание! Лесовой добавляет, что несмотря на "Трамповый напряжение" курсовые колебания будут минимальными и достаточно стандартными, как в последние несколько недель.