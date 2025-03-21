Что будет сдерживать доллар от роста на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что кроме режима управляемой гибкости и монетарным мерам важным аргументом для стабильности рынка станет также посевная.

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Дело в том, что аграрии сейчас активно участвуют, реализуя валютный излишек.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка То есть пока нет никаких объективных причин для того, что курс американской валюты стремительно рос.

В то же время Лесовой отмечает, что колебания курса евро взамен будут зависеть от мировой конъюнктуры торговли в паре с долларом и таможенная политика США и обратные меры Евросоюза.

Несмотря на чисто экономические факторы на валютный рынок может давить война и ее пагубные экономические последствия, достигнуты промежуточные решения о приостановлении боевых действий или "черновик" плана примирения,

– говорит господин Тарас.

Кроме того, информационное давление на украинское общество и сеяние паники может потенциально повлиять на текущую курсовую ситуацию.

Общие характеристики рынка с 24 по 30 марта

Коридоры валютных колебаний: 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на наличном рынке).

41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Лесовой объясняет, что пока отсутствуют основания для изменения тренда, а потому курс доллара будет оставаться на позициях начала марта.

Таким образом, пока отсутствуют основания для существенного изменения тренда: курс доллара будет оставаться на позициях начала марта, а вот евро будет иметь более "крепкий" вид и колебания этой валюты могут быть более оживленными.