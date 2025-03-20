Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин" , покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,27 гривны (-3 копейки против 19 марта) и продажа по 41,87 гривны (-3 копейки).

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Покупка евро проходит по 45 гривен (-10 копеек), продажа – по 45,62 гривны (-13 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,60 гривны (-5 копеек), а продать по 41,60 гривны (-5 копеек).

Покупка евро по 45,27 гривны (-13 копеек), а продажа по 45,45 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,13 гривны (-12 копеек), а дают по 41,66 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

Евро покупают по 45 гривен (-16 копеек), а продают по 45,60 гривны (+12 копеек).

Какой курс доллара и евро прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на рынке на следующей неделе будет прогнозируемой. Во-первых, благодаря режиму управляемой гибкости удается минимизировать текущие колебания и уравновесить спрос и предложение, а во-вторых, мартовские монетарные меры (увеличение учетной ставки до 15,5%) должны поддержать устойчивость гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Важным аргументом для стабильности рынка также следует считать посевную, ведь аграрии сейчас активно участвуют, реализуя валютный избыток. То есть пока нет никаких объективных причин для того, что курс американской валюты стремительно рос.

Лесовой прогнозирует, что с 24 по 30 марта коридоры валютных колебаний на межбанке и на наличном рынке составляют: 41,40 – 42 гривен за доллар и 44,50 – 45,50 гривен за евро.