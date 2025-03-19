Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин" , покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (без изменений против 18 марта) и продажа по 41,90 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 45,10 гривны (+15 копеек), продажа – по 45,75 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (без изменений), а продать по 41,65 гривны (без изменений).

Покупка евро по 45,40 гривны (+10 копеек), а продажа по 45,55 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,13 гривны (-13 копеек), а дают по 41,70 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

Евро покупают по 45,10 гривны (-11 копеек), а продают по 45,73 гривны (-3 копеек).

Каким будет курс доллара

Банкир Тарас Лесовой отметил в комментарии 24 Каналу, что валютный рынок в марте сможет быть под влиянием определенных факторов. Речь идет как об экономических факторах, так и о геополитических.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы предполагаем, что в конце марта официальный курс будет колебаться в коридоре 41,80 – 42,40 гривны за доллар. Таким образом, за первый квартал 2025 года, по сравнению с показателями на 1 января, официальный курс доллара может вырасти менее чем на 1%.

Кроме того, по прогнозам Лесового, рынок будет оставаться системным и не контролируемые изменения ему не будут угрожать.