Курс валют у банках

Станом на ранок 19 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін" , купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (без змін проти 18 березня) та продаж по 41,90 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 45,10 гривні (+15 копійок), продаж – по 45,75 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (без змін), а продати по 41,65 гривні (без змін).

Купівля євро по 45,40 гривні (+10 копійок), а продаж по 45,55 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,13 гривні (-13 копійок), а дають по 41,70 гривні (без змін), за даними finance.ua.

Євро купують по 45,10 гривні (-11 копійок), а продають по 45,73 гривні (-3 копійок).

Яким буде курс долара

Банкір Тарас Лєсовий зауважив у коментарі 24 Каналу , що валютний ринок у березні зможе бути під впливом певних чинників. Йдеться як про економічні фактори, так і про геополітичні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми припускаємо, що наприкінці березня офіційний курс коливатиметься в коридорі 41,80 – 42,40 гривні за долар. Таким чином, за перший квартал 2025 року, порівняно з показниками на 1 січня, офіційний курс долара може зрости менш ніж на 1%.

Крім того, за прогнозами Лєсового, ринок залишатиметься системним і не контрольовані зміни йому не загрожуватимуть.