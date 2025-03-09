Яким буде долар на середині березня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що з 10 по 16 березня на готівковому ринку та на міжбанку коридори валютних коливань будуть на рівні 41,40 – 42 гривні за долар.

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Таким чином, очікується, що суттєвих курсових змін очікувати не потрібно. Лєсовий додав, що на це впливатиме як чергова зміна облікової ставки й валютні інтервенції, так і фінансова міжнародна допомога від партнерів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як це спостерігалося протягом кількох тижнів поспіль, різниця між курсами готівкового і безготівкового ринків буде майже нульовою, тобто на ринку фактично пануватиме єдиний цілком ринковий курс.

Крім того, Лєсовий нагадує, що режим керованої гнучкості не передбачає різких курсових злетів чи падінь.