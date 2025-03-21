Чи можна не повертати кредитний ліміт в банку

Адвокат Анна Даніель у коментарі 24 Каналу зауважує, що заборгованість за кредитним лімітом в банку обов'язково повинна бути повернена. Якщо особа не повертає кредитні кошти, банк може вжити низку заходів для стягнення боргу.

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Анна Даніель Керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель", кандидатка юридичних наук Банк не дозволяє не повертати борг — до цього моменту можуть застосовуватися різні фінансові та правові санкції.

Пані Анна наводить приклад одного із судових рішень, яке пов'язане з кредитними лімітами. У цій справі суд визнав, що паспорт споживчого кредиту не є документом про погодження умов кредитування й відмовив у задоволенні позову через відсутність належних доказів.

Адвокат Олексій Бебель також каже 24 Каналу, що якщо кредитні гроші використовувати й не повернути, то банк може звернутися до суду та стягне їх через виконавчу службу.

Олексій Бебель Заступник голови АО "Алібі" Тому якщо людина не хоче мати кредитні гроші, то їй достатньо звернутися до банку і вимагати прибрати цей "ліміт". У всіх випадках банк це зробить, хоч і відмовлятимуть. Адже кредити – це можливість доходу у вигляді відсотків та зацікавленість у них є.

Водночас Анна Даніель розповідає, що існує кілька можливих ситуацій, коли люди можуть намагатися уникати повернення кредитного ліміту:

Зміна місця проживання: деякі люди можуть уникати виплат за допомогою зміни адреси чи відмови від будь-якої комунікації з банком.

деякі люди можуть уникати виплат за допомогою зміни адреси чи відмови від будь-якої комунікації з банком. Уникнення виконання судових рішень: якщо людина не реагує на позовні вимоги банку або не з'являється на судові засідання, це може затягнути процес стягнення боргу.

якщо людина не реагує на позовні вимоги банку або не з'являється на судові засідання, це може затягнути процес стягнення боргу. Визнання неплатоспроможності: у деяких випадках людина може оголосити себе банкрутом, що дозволяє їй уникнути частини зобов'язань, хоча це може бути застосовано лише за певних умов.

Що таке кредитний ліміт

Як розповіла адвокат Анна Даніель, термін "кредитний ліміт" у законодавстві України зазвичай використовується в контексті фінансових відносин, зокрема у сфері банківської діяльності, кредитування та обслуговування боргових зобов'язань.

Відтак цей ліміт визначає максимальну суму кредиту або позики, яку організація, наприклад банк, готова надати позичальнику,

– каже адвокат Даніель.

Даніель пояснює, що відповідно до закону про банки та банківську діяльність банк має право встановлювати ліміти для кредитування відповідно до фінансової здатності позичальника й кредитної політики.

А за іншими нормативно-правовими актами, кредитний ліміт може бути визначений окремо для кожного виду кредиту. Це кредитна картка, автокредит, кредит на покупку товарів і послуг тощо.

Серед основних аспектів є те, що у разі надання кредиту, який передбачає встановлення ліміту, на боржника покладаються зобов'язання щодо повернення коштів в межах встановленого ліміту та згідно з умовами договору,

– пояснює пані Анна.

Натомість адвокат Олексій Бебель пояснює, що кредитний ліміт – це, по суті, кредит, але такий, який сам банк розраховує залежно від доходів клієнта. Тому сам банк може його збільшувати чи зменшувати.

Існують ці кредитні ліміти просто, виходячи з договору з банком. Там, де клієнт дає право банку надавати йому позики та різні акції,

– додає пан Олексій.

Як банк може притягнути до відповідальності за заборгованість

Якщо клієнт не повертає кредитні кошти, банк може застосувати такі санкції:

Штрафи та нарахування відсотків: на заборговану суму нараховуються штрафи та високі процентні ставки.

на заборговану суму нараховуються штрафи та високі процентні ставки. Колектори та судові позови: банк може передати справу колекторам або звернутися до суду для стягнення боргу через виконавчу службу.

банк може передати справу колекторам або звернутися до суду для стягнення боргу через виконавчу службу. Блокування рахунків: якщо кредитний ліміт не повертається, банк може заблокувати рахунки клієнта та заборонити використання картки.

якщо кредитний ліміт не повертається, банк може заблокувати рахунки клієнта та заборонити використання картки. Погіршення кредитної історії: несвоєчасне повернення коштів призводить до погіршення кредитної історії, що ускладнює отримання кредитів в майбутньому.

Зверніть увагу! У разі бездіяльності з боку позичальника, банк має всі законні підстави для того, щоб через суд примусово стягнути борг.

Під які відсотки можна взяти кредит у різних банках

ПриватБанк (карта "Універсальна")

Кредитний ліміт на такій карті становить до 200 000 гривень із пільговим періодом до 55 днів без переплат.

Строк кредиту – 12 місяців.

Плата за користування кредитом в рамках пільгового періоду (до 55 днів) – 0,00001% річних, понад пільговий період – базова ставка 3,5% на місяць з моменту виникнення заборгованості.

Комісія за зняття власних коштів у банкоматі – 1%.

Обов'язковий щомісячний платіж – 5% від заборгованості за кредитом (не менше ніж 100 гривень), у разі прострочення – 10% від заборгованості за кредитом (не менше ніж 100 гривень) з другого місяця прострочення, за несанкціонованим овердрафтом – 100% від заборгованості.

Universal Bank (monobank)

На звичайній карті монобанку можна встановити ліміт від 1 000 до 500 000 гривень включно (в залежності від суми, яка погоджена у заявці на кредит та відображена у мобільному додатку).

Пільговий період до 62 днів.

Відсоткова ставка на місяць – 3,1% в місяць.

Зняття готівки: 0,9% – власні кошти, 4% – кредитні кошти.

Поповнення карти – безплатно.

Райффайзен Банк (кредитна карта "100 днів")