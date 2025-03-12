Кредитування малого та середнього бізнесу
Загальна сума фінансування становить 1,6 мільярдів євро, з яких 1,4 мільярдів євро будуть надані у вигляді кредитних гарантій, а 200 мільйонів євро – у формі грантів та технічної допомоги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
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Які умови участі в програмі
Програма спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу, надаючи доступ до фінансування з меншими заставними вимогами. Основні умови розподілу коштів такі:
- Щонайменше 50% фінансування — для бізнесів у постраждалих регіонах, компаній внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ветеранів або підприємств, які наймають представників цих категорій.
- Щонайменше 75% коштів передбачено для мікро-, малих та середніх підприємств (МСП), ще 25% – для категорії МСП+.
- Додаткова підтримка буде надана компаніям, що займаються розмінуванням.
- Щонайменше 50% фінансування має бути спрямовано на капітальні інвестиції.
Зауважте. Чим більше підприємство підтримує соціально вразливі категорії населення, тим вищий рівень гарантійного покриття може отримати банк.
До 60% грантових коштів буде спрямовано на бізнес-проєкти, які займаються модернізацією виробництва, забезпеченням енергетичної безпеки та відновленням підприємств, що постраждали від війни.
Як подати заявкуУ межах конкурсу міжнародні фінансові організації (МФО) подадуть свої пропозиції на фінансування, після чого їх розглянуть Європейська комісія та уряд України. Очікується, що нове фінансування для українського бізнесу стане доступним у другій половині 2024 року.
Підприємці вже зараз можуть звертатися до банків-партнерів, щоб дізнатися про умови та подати заявку на фінансування. Наразі участь у програмі UIF беруть понад 15 банків, серед яких:
- ПриватБанк
- Ощадбанк
- Укрексімбанк
- Укргазбанк
- Райффайзен Банк
- УкрСиббанк
- Кредобанк
- Банк Львів
Зауважте. Список банків може розширюватися в міру реалізації програми. Усі деталі умови участі – тут.