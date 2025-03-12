Кредитування малого та середнього бізнесу

Загальна сума фінансування становить 1,6 мільярдів євро, з яких 1,4 мільярдів євро будуть надані у вигляді кредитних гарантій, а 200 мільйонів євро – у формі грантів та технічної допомоги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

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Які умови участі в програмі

Програма спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу, надаючи доступ до фінансування з меншими заставними вимогами. Основні умови розподілу коштів такі:

Щонайменше 50% фінансування — для бізнесів у постраждалих регіонах, компаній внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ветеранів або підприємств, які наймають представників цих категорій.

Щонайменше 75% коштів передбачено для мікро-, малих та середніх підприємств (МСП), ще 25% – для категорії МСП+.

Додаткова підтримка буде надана компаніям, що займаються розмінуванням.

Щонайменше 50% фінансування має бути спрямовано на капітальні інвестиції.

Зауважте. Чим більше підприємство підтримує соціально вразливі категорії населення, тим вищий рівень гарантійного покриття може отримати банк.

До 60% грантових коштів буде спрямовано на бізнес-проєкти, які займаються модернізацією виробництва, забезпеченням енергетичної безпеки та відновленням підприємств, що постраждали від війни.

Як подати заявку У межах конкурсу міжнародні фінансові організації (МФО) подадуть свої пропозиції на фінансування, після чого їх розглянуть Європейська комісія та уряд України. Очікується, що нове фінансування для українського бізнесу стане доступним у другій половині 2024 року.

Підприємці вже зараз можуть звертатися до банків-партнерів, щоб дізнатися про умови та подати заявку на фінансування. Наразі участь у програмі UIF беруть понад 15 банків, серед яких:

ПриватБанк

Ощадбанк

Укрексімбанк

Укргазбанк

Райффайзен Банк

УкрСиббанк

Кредобанк

Банк Львів

Зауважте. Список банків може розширюватися в міру реалізації програми. Усі деталі умови участі – тут.