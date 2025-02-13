Хто отримає гранти

Серед переможців 57% жінок, 35% чоловіків, 8% юридичних осіб. При цьому, понад 70% грантоотримувачів мають вищу освіту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Міністерства економіки України.

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Найбільше переможців із Львівської (35), Київської (31), Дніпропетровської (23), Івано-Франківської (23) областей та Києва (20).

Зауважте. Більшість підприємців витратять кошти на придбання обладнання, необхідного для розвитку своєї справи.

У яких сферах працюватимуть нові бізнеси

Торгівля та ремонт автотранспорту – 94 грантоотримувачі

Готельно-ресторанний бізнес – 50 осіб

Надання послуг – 37 осіб

Переробна промисловість – 36 осіб

Медицина та соціальна допомога – 23 особи

Як працює програма "Власна справа" Українці можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень на відкриття або розширення бізнесу. Грант може отримати як досвідчений підприємець, так і людина без бізнес-досвіду. Для отримання гранту понад 75 тисяч гривень потрібно створити 1 – 2 робочих місця.

Зауважимо, що молодь до 25 років може отримати до 150 тисяч гривень, зареєструвавшись як ФОП (без обов'язкового створення робочих місць). А підприємці Харкова та області можуть отримати до 500 тисяч гривень, якщо створять 1 – 2 робочі місця.

Витратити кошти можна на придбання або лізинг обладнання; закупівлю сировини та матеріалів, а також ренду приміщень.

Довідково. Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія", адмініструє програму Державна служба зайнятості.