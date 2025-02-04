Українська IT-індустрія традиційно була одним із найбільш динамічних і конкурентоспроможних секторів економіки, забезпечуючи стабільні валютні надходження та високий рівень зайнятості. Однак останні роки стали випробуванням для галузі. Починаючи з 2023 року, експорт IT-послуг почав скорочуватися, а за підсумками 2024 року негативна тенденція збереглася. Основні причини цього – наслідки повномасштабного вторгнення, які створили значні перешкоди для роботи компаній та спеціалістів.

Зокрема, сектор стикається з ризиками мобілізації, обмеженнями на виїзд фахівців за кордон, змінами у податковій політиці та міграційними настроями, що зростають. За підрахунками Lviv IT Cluster, протягом 2025 року країну можуть залишити близько 5% IT-спеціалістів, що еквівалентно 11,5 тисячі економічно активних громадян. Навіть після завершення війни ризики не зникнуть: прогнозується, що навіть у випадку реалізації оптимістичного сценарію з України виїде ще 19 – 20 тисяч представників галузі.

24 Канал вивчив звіт Львівського ІТ Кластера та розповідає про стан української IT-індустрії та експорту її послуг напередодні третьої річниці повномасштабної війни.

Позитивний тренд на тлі падіння

Український IT-сектор завершив 2024 рік з позитивним трендом – у грудні експорт комп'ютерних послуг зріс на 18,7%, сягнувши 617 мільйонів доларів. Це на 97 мільйонів доларів більше, ніж у листопаді, і на 1% перевищує показники грудня 2023 року. Водночас, попри грудневе зростання, загальна динаміка експорту IT-послуг у 2024 році була слабшою, ніж у 2023-му.



Обсяг IT-експорту у 2023 та 2024 роках щомісяця / Інфографіка Львівського IT Кластера

Які основні показники IT-сектору в Україні За даними дослідження IT Research Ukraine, в Україні офіційно працює 2 118 IT-компаній. З них 47% спеціалізуються на аутсорсингу, 3% – на аутстафінгу, 31% є продуктовими, решта мають змішану модель. Середній вік у галузі – від 26 до 35 років, індустрія має значну роль в економіці навіть у складних умовах війни. Усього в IT-галузі працюють близько 300 000 фахівців, з яких 238 000 перебувають в Україні, а 62 000 – 64 000 – за кордоном. Частка жінок у галузі зросла – до 40%.



Загальний економічний ефект IT-галузі становить 12,7 мільярда доларів, а оборот – 7,9 мільярда доларів. Частка згенерованих платежів до державних доходів зросла на 12,7% у порівнянні з 2022 роком і досягла 856,1 мільйона доларів. Медіана доходу у 2024 році становила 2 590 доларів. Водночас у середньому айтівець донатить 235 доларів щомісяця.

IT-сектор досі утримує статус найбільшого експортера послуг в Україні, забезпечуючи значні валютні надходження. У 2024 році частка комп'ютерних послуг у загальному експорті послуг становила 37,4%. Це менше, ніж у 2023-му, коли показник сягав 41%. У загальній структурі українського експорту IT-галузь посіла друге місце (11,5%), поступившись лише продовольчим товарам.

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Протягом року сектор демонстрував змішані результати: зростання у квітні, жовтні та грудні, але загальне падіння в порівнянні з 2023 роком.

Перший квартал 2024 року приніс 1,59 мільярда доларів експортної виручки, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Другий квартал показав незначне покращення – 1,62 мільярда доларів (+1,6% до попереднього кварталу). За даними IT Research Ukraine 2024, 37% компаній назвали цей період найбільш успішним, хоча загалом показники залишалися на 5% нижчими, ніж у 2023-му.

Третій квартал став найгіршим – 1,57 мільярда доларів (-4,6% до аналогічного періоду 2023 року). Вересень 2024 року зафіксував найнижчі показники експорту за весь період повномасштабної війни.

Четвертий квартал виявився найкращим у році – 1,67 мільярда доларів (+6,2% до третього кварталу), хоча все ще на 2,1% менше, ніж у 2023 році.

Якщо порівнювати півріччя, друга половина року була дещо сильнішою – експорт IT-послуг зріс на 1% (32 мільйони доларів) порівняно з першим півріччям. Однак у другому півріччі 2023 року показники були вищими на 110 мільйонів доларів (+3,3%).



Обсяг IT-експорту у 2023 та 2024 роках щоквартально / Інфографіка Львівського IT Кластера

CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський зазначив, що основними факторами, які вплинули на зменшення обсягів експорту IT-послуг, стали наслідки повномасштабного вторгнення. Серед ключових викликів він виділив ризики мобілізації технічних фахівців, обмеження на виїзд за кордон та зміни в податковому навантаженні.

Також, за його словами, в індустрії спостерігаються тривожні міграційні тенденції – близько 5% IT-спеціалістів можуть залишити країну протягом року, що означатиме втрату 11,5 тисячі економічно активних громадян і створить додаткові виклики для економіки загалом.

І навіть після завершення війни ці ризики збережуться: за нашими підрахунками, при оптимістичному сценарії з України поїде 19-20 тисяч представників індустрії. Це 8% всього людського капіталу української ІТ-галузі. Водночас найбільш несприятливий сценарій може спричинити відтік практично третини фахівців: це близько 74-75 тисяч спеціалістів. Якщо війна триватиме й надалі, то цьогоріч усі ризики, пов'язані з нею, будуть лише посилюватися. А стабільність індустрії напряму впливає на стабільність економіки. Тому ми не бачимо підстав очікувати зростання IT-експорту у найближчій перспективі,

– додав Веселовський.

Водночас більша частина техфахівців, а саме ​​57,7% хочуть жити в Україні. Однак це на 1,8% менше порівняно з 2023 роком, коментував 24 Каналу Степан Веселовський. На його думку, найпозитивніше на бажання ІТ-фахівців залишитися в Україні впливають привабливі пропозиції роботи.



Ще один мотиваційний фактор – ліберальна економіка та наявність клієнтів, готових співпрацювати з IT-спеціалістами, що живуть в Україні. Водночас на плани виїхати все більше впливають індивідуальні зміни – наприклад, втрата помешкання чи роботи. Натомість вплив зовнішніх чинників, як-от політика держави, зменшується.

Географія експорту IT-послуг у 2024 році: хто приніс найбільше валютної виручки Україні

Лідером серед країн, що забезпечували найбільші надходження для української IT-індустрії у 2024 році, залишаються США. Американські компанії принесли 2,397 мільярда доларів, що становить 37,2% усього експорту IT-послуг.

Друге місце посідає Сполучене Королівство, на частку якого припадає 8,8% виручки (564,98 мільйона доларів). Третім найбільшим ринком стала Мальта з показником 501,19 мільйона доларів (7,8%). До першої п’ятірки також увійшли Кіпр та Ізраїль, які забезпечили 6,1% (394,49 мільйона доларів) та 4,6% (296,66 мільйона доларів) відповідно.

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У десятку країн, що генерують найбільші обсяги експортного виторгу українського IT-сектору, також входять Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Об'єднані Арабські Емірати. Сукупно ці 10 країн забезпечили 5,15 мільярда доларів, що складає 79,9% усього експортного виторгу від IT-послуг у 2024 році.

У 2024 році деякі ринки показали значне зростання попиту на українські IT-послуги. Найбільше зріс обсяг експорту до:

Гібралтару (+155,2%);

Австралії (+25,3%);

ОАЕ (+25,3%);

Болгарії (+25,2%);

Іспанії (+22,4%).

Водночас у низці країн попит на українські IT-послуги скоротився. Найбільше падіння зафіксовано у:

Швеції (-26,7%);

Угорщині (-19,4%);

Італії (-19,0%);

Литві (-18,8%);

Норвегії (-16,7%).

Очікування IT-ринку: песимізм серед фахівців і обережний оптимізм серед бізнесу

У 2024 році лише чверть українських IT-фахівців висловлювали позитивні очікування щодо розвитку галузі. Це на 10% менше, ніж у 2023-му, коли частка оптимістів становила 35%. Для порівняння, у 2022 році цей показник сягав 64%, що свідчить про те, що за час повномасштабної війни кількість фахівців, які вірять у відновлення індустрії, скоротилася у 2,5 раза.



Очікування в IT-галузі / Інфографіка Львівського IT Кластера

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Керівники IT-компаній також загалом не очікують швидкого відновлення ринку: у короткостроковій перспективі вони прогнозують втрату частини позицій галузі. Водночас 44% CEO все ж очікують зростання обороту свого бізнесу, тоді як третина навпаки – не виключає скорочення обсягів діяльності.

Згідно з нашими даними, з початком повномасштабного вторгнення 60% компаній мали випадки розірвання контрактів з клієнтами. За цей час зросла частка компаній, у яких активні проєкти підходять до завершення, а нових замовлень немає – з 15% у 2023 році до понад 37% у 2024 році. Це пояснюється тим, що українському ІТ-сектору складно конкурувати за клієнта на глобальному ринку. Адже замовники радше віддадуть перевагу співпрацювати з країнами без воєнних ризиків. Через труднощі з пошуком нових клієнтів, низка компаній була змушена припинити співпрацю зі своїми співробітниками. Так за останній рік темп скорочень IT-фахівців зріс у 27% компаній,

– пояснює керівниця департаменту досліджень Львівського IT Кластера Ярина Возняк.

Попри невизначеність, загальний стан IT-компаній демонструє певне покращення. Якщо оцінювати рівень ділової активності, фінансової стабільності та внутрішніх настроїв у командах, ситуація виглядає кращою, ніж рік тому. За даними опитувань, у 2024 році понад 45% CEO вважають свої компанії "здоровими" у бізнес-плані, що перевищує показник 2023 року (41%). Проте цей рівень все ще майже вдвічі нижчий, ніж у 2022 році, коли такий статус мали 78% компаній.