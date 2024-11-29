В умовах повномасштабної війни український IT-сектор залишається найбільшим експортером послуг, займаючи 38% у структурі експорту, мовиться у дослідженні IT Research Ukraine 2024 року. Однак галузь стикається з проблемами, пов'язаними з мобілізацією, міграцією та перенесенням офісів за кордон.

Техкомпанії активно розширюють присутність за кордоном, найчастіше обираючи Польщу для відкриття нових офісів. При цьому 97% компаній підтримують проєкти для наближення перемоги, а 67,6% мають у штаті мобілізованих спеціалістів. Водночас кількість IT-фахівців в Україні скоротилася на 1,6%. Цікаво, що все більше представників нетехнічних спеціальностей перекваліфіковуються у сферу IT – їх частка зросла з 35,6% у 2023 році до 39,2% цьогоріч.

24 Канал ознайомився з дослідженням Львівського IT Кластеру та публікує головне та найцікавіше з нього.

Основні цифри IT в Україні

В Україні офіційно працює 2 118 IT-компаній: 47% спеціалізуються на аутсорсингу, 3% – на аутстафінгу, 31% є продуктовими, решта мають змішану модель.

Галузь характеризується молодим середнім віком працівників (26 – 35 років) та значною роллю в економіці навіть у складних умовах війни. IT-сектор залишається важливим драйвером економічного розвитку України, демонструючи стійкість і здатність до трансформації.

Усього в галузі близько 300 000 фахівців, з яких 238 000 перебувають в Україні, а 62 – 64 000 – за кордоном. Частка жінок у галузі зросла – до 40%. У порівнянні з 2023 роком галузь залишається стабільною – кількість фахівців в Україні та за її межами коливається у межах кількох тисяч.

Загальний економічний ефект IT-галузі становить 12,7 мільярда доларів, а оборот – 7,9 мільярда доларів. Частка згенерованих платежів до державних доходів зросла на 12,7% у порівнянні з 2022 роком і досягла 856,1 мільйона доларів.

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Частка IT-індустрії у ВВП України становить 4,4%. Водночас обсяг експортної виручки падає за роки великої війни, цьогоріч – на 4 – 6%, до прогнозованих 6,3 – 6,45 мільярда доларів за 2024 рік. До 2022 року включно цей показник зростав.

Комп'ютерні послуги становлять 38% від загального експорту послуг України та посідають перше місце у списку, а IT є основною галуззю, що забезпечує валютні надходження до економіки.

63% компаній на ринку – засновані в Україні. 27% – дочірні, 10% – іноземні.

Доходи та зайнятість фахівців

Майже 94% українських айтівців працюють на фултаймі. 4,1% – частково залучені, а 4% – погодинно. У переважної більшості дохід або зріс, або залишився на тому ж рівні. Лише у 12% айтівців доходи суттєво або несуттєво впали.

Медіана доходу трохи знизилась у порівнянні з минулим роком – з 2 630 доларів у 2023-му до 2 590 доларів цьогоріч. Водночас у 75,6% айтівців витрати зросли, але понад 80% досі можуть відкладати заощадження. У середньому 235 доларів айтівець донатить щомісяця.

Щодо форми зайнятості – 75,3% фахівців працюють як ФОП, понад 9% – за трудовим договором та за гігконтрактом Дія.City.

Що буде з доходами у 2024 році

Понад половина CEO українських компаній – 51% – прогнозують, що до кінця 2024 року дохід бізнесів зросте. Водночас 23% очікують його падіння, решта – що дохід залишиться без змін. У закордонних компаніях подібна картина – 50% за зростання проти 20% за падіння.

У 60% компаній кажуть, що з ними розривали контракти з початку великої війни. Частка втрачених доходів через такі розірвання оцінюється у 19% в середньому.

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97% компаній фінансово підтримують так звані wartime projects – проєкти, що наближають Україну до перемоги.

Також у 40,5% компаній зросла кількість працівників за рік.

Як зміняться компенсації та що буде з виплатами військовим

32,5% опитаних компаній мають намір змінити компенсаційну політику. Мовиться про таке:

8,1% компаній планують заморозити планове підвищення винагород;

24,3% планують підвищити рівень компенсації;

62,2% розв'язуватимуть це питання в індивідуальному порядку.

Майже чверть – понад 24% – компаній не мають політики щодо компенсацій мобілізованим. Постійно виплачують частину зарплати лише 9%, 63,6% компаній – зберігають робоче місце, 18,2% – упродовж кількох місяців платять повну зарплату.

Середня "часткова" зарплата – 800 доларів. Загалом у 67,6% компаній є мобілізовані працівники.

Релокації та міграції

6% з опитаних гендиректорів IT-бізнесів планують закрити український офіс.

Водночас 51% директорів хочуть відкрити у найближчий рік нові офіси, але не в Україні. Найпопулярніша країна для відкриття – Польща. Щодо айтівців – 57,7% опитаних хочуть жити в Україні, що на 1,8% менше за показник 2023 року.

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Цікаво! Цьогоріч 1,5% айтівців повернулись з-за кордону. Це близько 3 500 фахівців.

Дослідження оцінює, що 11 500 айтівців можуть виїхати за кордон протягом року. За несприятливого сценарію ця цифра може сягнути 75 000 людей.