В условиях полномасштабной войны украинский IT-сектор остается крупнейшим экспортером услуг, занимая 38% в структуре экспорта, говорится в исследовании IT Research Ukraine 2024 года. Однако отрасль сталкивается с проблемами, связанными с мобилизацией, миграцией и переносом офисов за границу.

Техкомпании активно расширяют присутствие за рубежом, чаще всего выбирая Польшу для открытия новых офисов. При этом 97% компаний поддерживают проекты для приближения победы, а 67,6% имеют в штате мобилизованных специалистов. В то же время количество IT-специалистов в Украине сократилось на 1,6%. Интересно, что все больше представителей нетехнических специальностей переквалифицируются в сферу IT – их доля выросла с 35,6% в 2023 году до 39,2% в этом году.

24 Канал ознакомился с исследованием Львовского IT Кластера и публикует главное и самое интересное из него.

Основные цифры IT в Украине

В Украине официально работает 2 118 IT-компаний: 47% специализируются на аутсорсинге, 3% – на аутстаффинге, 31% являются продуктовыми, остальные имеют смешанную модель.

Отрасль характеризуется молодым средним возрастом работников (26 – 35 лет) и значительной ролью в экономике даже в сложных условиях войны. IT-сектор остается важным драйвером экономического развития Украины, демонстрируя устойчивость и способность к трансформации.

Всего в отрасли около 300 000 специалистов, из которых 238 000 находятся в Украине, а 62 – 64 000 – за рубежом. Доля женщин в отрасли выросла – до 40%. По сравнению с 2023 годом отрасль остается стабильной – количество специалистов в Украине и за ее пределами колеблется в пределах нескольких тысяч.

Общий экономический эффект IT-отрасли составляет 12,7 миллиарда долларов, а оборот – 7,9 миллиарда долларов. Доля сгенерированных платежей к государственным доходам выросла на 12,7% по сравнению с 2022 годом и достигла 856,1 миллиона долларов.

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Доля IT-индустрии в ВВП Украины составляет 4,4%. В то же время объем экспортной выручки падает за годы большой войны, в этом году – на 4 – 6%, до прогнозируемых 6,3 – 6,45 миллиарда долларов за 2024 год. До 2022 года включительно этот показатель рос.

Компьютерные услуги составляют 38% от общего экспорта услуг Украины и занимают первое место в списке, а IT является основной отраслью, обеспечивающей валютные поступления в экономику.

63% компаний на рынке – основаны в Украине. 27% – дочерние, 10% – иностранные.

Доходы и занятость специалистов

Почти 94% украинских айтишников работают на фултайме. 4,1% – частично привлечены, а 4% – почасово. У подавляющего большинства доход либо вырос, либо остался на том же уровне. Лишь у 12% айтишников доходы существенно или несущественно упали.

Медиана дохода немного снизилась по сравнению с прошлым годом – с 2 630 долларов в 2023-м до 2 590 долларов в этом году. В то же время у 75,6% айтишников расходы выросли, но более 80% до сих пор могут откладывать сбережения. В среднем 235 долларов айтишник донатит ежемесячно.

Что касается формы занятости – 75,3% специалистов работают как ФЛП, более 9% – по трудовому договору и по гигконтракту Дия.City.

Что будет с доходами в 2024 году

Более половины CEO украинских компаний – 51% – прогнозируют, что до конца 2024 года доход бизнесов возрастет. В то же время 23% ожидают его падения, остальные – что доход останется без изменений. В зарубежных компаниях подобная картина – 50% за рост против 20% за падение.

В 60% компаний говорят, что с ними разрывали контракты с начала большой войны. Доля потерянных доходов из-за таких расторжений оценивается в 19% в среднем.

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97% компаний финансово поддерживают так называемые wartime projects – проекты, приближающие Украину к победе.

Также в 40,5% компаний выросло количество работников за год.

Как изменятся компенсации и что будет с выплатами военным

32,5% опрошенных компаний намерены изменить компенсационную политику. Речь идет о следующем:

8,1% компаний планируют заморозить плановое повышение вознаграждений;

24,3% планируют повысить уровень компенсации;

62,2% будут решать этот вопрос в индивидуальном порядке.

Почти четверть – более 24% – компаний не имеют политики по компенсациям мобилизованным. Постоянно выплачивают часть зарплаты только 9%, 63,6% компаний – сохраняют рабочее место, 18,2% – в течение нескольких месяцев платят полную зарплату.

Средняя "частичная" зарплата – 800 долларов. Всего в 67,6% компаний есть мобилизованные работники.

Релокации и миграции

6% из опрошенных гендиректоров IT-бизнесов планируют закрыть украинский офис.

В то же время 51% директоров хотят открыть в ближайший год новые офисы, но не в Украине. Самая популярная страна для открытия – Польша. Что касается айтишников – 57,7% опрошенных хотят жить в Украине, что на 1,8% меньше показателя 2023 года.

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Интересно! В этом году 1,5% айтишников вернулись из-за границы. Это около 3 500 специалистов.

Исследование оценивает, что 11 500 айтишников могут выехать за границу в течение года. При неблагоприятном сценарии эта цифра может достичь 75 000 человек.