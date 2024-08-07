Какую сумму в среднем донатят айтишники ежемесячно
Как и в прошлом году, средний донат украинских айтишников составляет 188 долларов ежемесячно. По среднему банковскому курсу на сегодня это почти 7 700 гривен.
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Кстати, активно поддерживают армию айтишники, которые сейчас живут за границей, но планируют вернуться:
- 81% из них регулярно переводят средства,
- из тех, кто проживает в Украине, донатят 77%.
Как изменились ежемесячные донаты
Те специалисты, которые не планируют вернуться в Украину, в среднем донатят 183 доллара ежемесячно. В прошлом году эта сумма была на уровне 225 долларов ежемесячно.
- Те, кто в Украине, в среднем переводят 8% от зарплаты (в прошлом году - 10%).
- Те, кто за рубежом, но планирует вернуться - 5% (в прошлом году - 7%).