Яку суму в середньому донатять айтівці щомісяця
Як і торік, середній донат українських айтівців становить 188 доларів щомісяця. За середнім банківським курсом на сьогодні це майже 7 700 гривень.
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До речі, найактивніше підтримують армію айтівці, які наразі живуть за кордоном, але планують повернутися:
- 81% з них регулярно переказують кошти,
- з тих, хто проживає в Україні, донатять 77%.
Як змінилися щомісячні донати
Ті фахівці, які не планують повернутися в Україну, в середньому донатять 183 долари щомісяця. Торік ця сума була на рівні 225 доларів щомісяця.
- Ті, хто в Україні, в середньому переказують 8% від зарплати (торік — 10%).
- Ті, хто за кордоном, але планує повернутися — 5% (торік — 7%).