США попередили Туреччину
Помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод, який очолює ці зусилля, нещодавно відвідав Анкару і Стамбул. Там він зустрівся з турецькими чиновниками і керівниками. Його мета була припинити незаконну торгівлю та постачання в Росію технологій американського походження.
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Аксельрод підкреслив занепокоєння США щодо ролі Туреччини в торгівлі мікросхемами та іншими компонентами, які мають вирішальне значення для військових операцій Москви в Україні. США закликають Анкару посилити регуляторні заходи і вжити рішучих заходів для скорочення цього експорту.
Нам потрібно, щоб Туреччина допомогла нам зупинити незаконний потік американських технологій до Росії. Ми повинні бачити прогрес, і швидко, з боку турецької влади і промисловості, інакше у нас не залишиться іншого вибору, окрім як накласти наслідки на тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю,
– сказав він.
Таке попередження від США може свідчити, що між країнами почалися ускладнення у відносинах.
США висловили значне занепокоєння з приводу того, що Туреччина стала важливим каналом постачання електроніки західного виробництва, зокрема процесорів, карт пам'яті та підсилювачів, які використовуються в російських ракетах і безпілотниках всупереч експортному контролю. Крім того, американські чиновники уважно стежать за участю Туреччини в постачанні верстатів, що ще більше посилює напруженість навколо цього питання.