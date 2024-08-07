Новий тренд

Обмежений вибір та шалені ціни на авто призвели до того, що для більшості росіян стали доступні лише вживані авто з Китаю. Це нове явище для ринку агресора, раніше такого ніколи не спостерігалося.

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Також вживані авто завозять у Росію з Японії, Південної Кореї та Білорусі. Постачання звичних європейському ринку машин через Киргизстан, Вірменію та Казахстан вже майже немає.

Цікаво! Нові автомобілі також здебільшого завозять з Китаю: у липні це було 92% з понад 80 тисяч завезених машин.

Це ще не кінець

Вже зараз купівельна спроможність росіян щодо автомобілів скоротилася до мінімуму, але Кремль на цьому зупинятися не збирається. Незабаром у Росії піднімуть утилізаційний та інші збори, внаслідок чого ціна на автомобілі зросте ще більше. Місцеві аналітики запевняють, що такими темпами у 2030 році дозволити собі придбання авто зможуть лише 5 – 7% росіян.