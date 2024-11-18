По суті, це як Upwork для глобального бізнесу та українського ІТ. Світова компанія заходить на платформу, вибирає категорію і визначає виконавця завдання. На CodeUA вже зареєструвалися 220 компаній, а ще 30 – в процесі верифікації. Тож чому цей проєкт важливий для українських ІТ-фахівців та загалом для України як технологічної держави – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Українські ІТ-фахівці у світі

Зараз український ІТ-сектор налічує понад 300 тисяч висококваліфікованих фахівців. Попри обстріли, блекаути й роботу в умовах повномасштабної війни, наші спеціалісти продовжують працювати з компаніями з усього світу. Серед замовників – від Amazon та Apple до Mercedes та Uber.

Наприклад, українські фахівці з GlobalLogic створили програмне забезпечення для пристрою для донації крові виробництва компанії Applied Science, Inc. Ним користуються понад 70% американського ринку донорства крові. Або ж українська компанія SoftServe у співпраці з Nvidia займається побудовою програм на основі штучного інтелекту та машинного навчання. Тобто частина українського коду вже є в багатьох розробках по всьому світу.

Наші айтівці вже показали себе світу як експертів, які виконують завдання, дотримуючись дедлайнів навіть у найскладніших умовах. Часто айтівці в Києві, Харкові, Миколаєві та Дніпрі продовжували працювати й виконувати міжнародні замовлення просто з укриттів, під постійними обстрілами, інколи без світла, води й тепла. І при цьому вони тримають високу планку якості сервісу та задають ці стандарти у світі.

Тож наступний крок – створення національної платформи CodeUA, на якій світові компанії можуть швидко знайти перевірену українську компанію для реалізації технологічних проєктів.

Як працює CodeUA?

CodeUA – маркетплейс, головна мета якого – матчмейкінг світових та українських компаній. Над проєктом Мінцифра працювала спільно з Львівським ІТ-кластером та за підтримки програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". На платформі CodeUA можуть зареєструватися українські ІТ-компанії, які вже мають успішні технологічні кейси, відомі як в Україні, так і у світі. Кожна проходить верифікацію. Щоб потрапити на CodeUA, компанія має відповідати низці критеріїв:

не мати в структурі осіб, що перебувають у санкційних списках міжнародних організацій;

бути офіційно зареєстрованою за законами України або юрисдикції заснування та мати офіційне представництво в Україні;

мати досконалу репутацію.

Серед зареєстрованих – потужні сервісні та продуктові компанії, як-от N-iX, Sigma Software, SoftServe, Intellias тощо.

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Працює все дуже просто: замовник заходить на CodeUA, вибирає категорію замовлення. Наприклад, розробка застосунку, CRM-систем, AI-технології тощо. Платформа відбирає компанії, які спеціалізуються на цих завданнях. Після цього замовник може вибрати з переліку компанію, яка підходить йому за кейсами, вартістю роботи, термінами виконання тощо. Також плануємо інтегрувати AI-помічника, який допомагатиме в доборі компаній-партнерів.

Є й інший шлях: компанія може розмістити власне замовлення на платформі CodeUA і вибрати виконавця серед тих, хто відгукнеться на оголошення. Паралельно замовник отримує додаткові переваги: відсутність комісії за контракт, юридичний супровід, можливість залишити відгук тощо.

Очікуємо, що CodeUA позитивно вплине на зростання експортних показників ІТ-галузі та сприятиме збільшенню кількості робочих місць.

Запуск Code UA – це не просто можливість для українських компаній знайти нових замовників. Це глобальний промоушн бренду України як технологічної держави. Можливість заявити, що з українськими компаніями варто й потрібно співпрацювати, інвестувати в українське ІТ вже зараз. Це про співпрацю win-win та взаємовигідне партнерство.