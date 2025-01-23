Штучний інтелект стрімко змінює світову економіку та ринок праці. Ще кілька років тому технології автоматизації здавалися інструментами, які здатні лише доповнювати людські зусилля, але сьогодні вони все частіше стають причиною скорочення робочих місць. Від офісних працівників до творчих професій – нові алгоритми дедалі ефективніше виконують те, що раніше вимагало людської участі.

За даними Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), понад 40% роботодавців уже планують зменшити кількість співробітників через впровадження ШІ. Але цей процес не лише загрожує робочим місцям – він відкриває нові можливості для тих, хто готовий адаптуватися. Компанії одночасно інвестують у навчання та розвиток персоналу, аби працівники могли працювати разом із новими технологіями, а не конкурувати з ними.

Проте не всі професії зможуть залишатися актуальними. 24 Канал опитав українські IT-компанії про те, як вони використовують ШІ та чи існує загроза на ринку праці.

Яким професіям загрожуватиме ШІ

На початку року ВЕФ опублікував традиційний звіт Future of Jobs ("Майбутнє роботи"), згідно з яким 41% компаній мають намір скоротити свої робочі місця через автоматизацію завдань.

Однак не все так однозначно. 77% великих компаній у світі планують між 2025 і 2030 роками підвищувати кваліфікацію своїх працівників, аби вони могли ефективніше співпрацювати з новими технологіями. Утім, на відміну від попереднього звіту 2023 року, у цьогорічному виданні Future of Jobs не зазначено, що більшість технологій, зокрема й ШІ, матимуть "чистий позитивний" вплив на кількість робочих місць.

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Розвиток штучного інтелекту та поновлюваної енергетики перетворює ринок праці, збільшуючи попит на фахівців у технологічних галузях, але водночас скорочуючи його для деяких професій, як-от графічні дизайнери,

– мовиться у повідомлені ВЕФ напередодні щорічної зустрічі в Давосі.

У своїй статті до звіту Саадія Західі, виконавча директорка форуму, підкреслила вплив генеративного ШІ на трансформацію різних галузей. Ця технологія здатна створювати оригінальні тексти, зображення та інший контент на основі запитів користувачів.



Саадія Західі / Фото WEF

Найбільші ризики скорочення робочих місць – серед таких професій, як працівники пошти, виконавчі секретарі та фахівці з нарахування заробітної плати. Швидкий розвиток ШІ та інших технологій поступово зменшує їхню необхідність.

Цікаво, що професії графічних дизайнерів та юридичних секретарів вперше увійшли до списку професій, які найшвидше втрачають актуальність. Це свідчить про висхідні можливості генеративного ШІ у виконанні завдань, що раніше вважалися виключно людськими.

Хто виграє від ШІ

Водночас попит на фахівців із навичками роботи з ШІ продовжує зростати. Майже 70% компаній планують наймати співробітників, здатних розробляти інструменти для ШІ, а 62% – тих, хто зможе ефективно співпрацювати з новими технологіями.

Важливо! Світова економіка дедалі більше потребує фахівців у таких сферах, як Big Data, фінансові технології, машинне навчання, розробка програмного забезпечення, управління безпекою та зберіганням даних.



Також зростатиме попит на експертів зі створення електромобілів і автономних машин, UI/UX-дизайнерів, аналітиків даних, інженерів-екологів, спеціалістів з інтернету речей, DevOps-інженерів, аналітиків з інформаційної безпеки та інженерів із відновлюваної енергетики.

Попри побоювання, у звіті зазначено, що основний вплив ШІ, зокрема генеративних технологій, полягатиме у посиленні людських навичок через співпрацю між людьми та машинами, а не в тотальному заміщенні праці. Втім, деякі галузі вже відчули цей вплив: компанії на кшталт Dropbox і Duolingo у минулі роки скоротили персонал, посилаючись на впровадження штучного інтелекту.

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Більшість керівників – 86% – переконані, що штучний інтелект та пов’язані з ним технології суттєво змінять їхній бізнес до 2030 року.

Очікується, що ШІ та обробка інформації створять близько 11 мільйонів нових робочих місць, хоча водночас можуть витіснити з ринку приблизно 9 мільйонів, що призведе до чистого зростання робочих місць у цій сфері.

За звітом, найбільше зростання до 2030 року очікується у технологічних сферах. До лідерів серед таких позицій належать:

спеціалісти з Big Data;

фінтех-інженери;

спеціалісти з ШІ та машинного навчання;

розробники програмного забезпечення та застосунків;

спеціалісти з управління безпекою;

спеціалісти зі сховищ даних;

спеціалісти з безпілотних та електричних транспортних засобів;

UI/UX-дизайнери;

водії легких вантажівок та для доставки;

спеціалісти з інтернету речей;

аналітики даних;

інженери-екологи;

аналітики інформаційної безпеки;

DevOps-інженери;

інженери з відновлювальної енергетики.

Тенденції, описані у звіті, виявили завдяки масштабному опитуванню роботодавців, яке охопило 1000 компаній із 55 країн і 22 галузевих кластерів. Учасники дослідження представляли понад 14 мільйонів працівників, що дозволило сформувати комплексний погляд на сучасний ринок праці та його перспективи.

Як в українському ІТ використовують штучний інтелект

24 Канал опитав представників української IT-галузі – як вони користуються ШІ та як ця технологія впливає на робочі процеси.

В українській IT-компанії Intellias 24 Каналу розповіли, що у 2024 році в їх компанії клієнтські замовлення в напрямку штучного інтелекту зросли майже втричі у порівнянні з 2023 роком. А порівнюючи з 2022-м – майже вп'ятеро. Тобто попит на автоматизацію зростає і ця тенденція продовжиться у 2025 році, наголосили в Intellias.

Впровадження ШІ може спричинити скорочення певних робочих місць, пов'язаних з рутинними задачами, прокоментував 24 Каналу Орхан Гасімов, молодший віцепрезидент з технологій IT-компанії GlobalLogic.



Орхан Гасімов / Фото надане 24 Каналу GlobalLogic

За даними ВЕФ, близько 40% компаній у світі планують зменшити кількість працівників у найближчі 5 – 10 років через автоматизацію. Проте багато компаній також інвестують у перепідготовку працівників, щоб адаптувати їх до роботи в умовах автоматизації. До прикладу, в межах партнерства з Google Cloud, Hitachi, материнська компанія GlobalLogic, навчить понад 50 000 фахівців технологіям GenAI,

– пояснив Гасімов.

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В Intellias ж додали, що не тільки розробляють рішення щодо автоматизації, а й впроваджують ШІ-інструменти для окремих процесів всередині компанії.

Впродовж останніх років у компанії сфокусувалися на автоматизації процесів, пов'язаних з HR-функціями, професійним і кар'єрним розвитком.

На початку 2024 року в Intellias запустили та продовжують розвивати IntelliAssistant. Це інструмент, на базі якого можна створювати інші асистенти у корпоративному середовищі на базі штучного інтелекту. З його допомогою запускаються інструменти, які беруть на себе частку HR-функцій та внутрішніх комунікацій зі спеціалістами та спеціалістками компанії.

У планах компанії – використання платформи та під час онбордингу нових спеціалістів. Також IntelliAssistant допомагає шукати інформацію в корпоративній базі знань. Наприклад, про те, як взяти відпустку, як знайти ментора або дізнатися більше про клієнтські проєкти. Асистент допомагає бути на зв’язку зі спеціалістами під час надзвичайних ситуацій, таких як ракетні обстріли в Україні чи повені у Польщі.

Цікаво! Згідно з дослідженням IT Research Ukraine 2024 Львівського IT Кластера, 5,4% ІТ-компаній вже впровадили політику коригування винагороди з використанням ШІ-асистента.

Крім автоматизації HR-процесів, Intellias створює АІ-рішення для програмної інженерії. Команда Intellias розробляє помічника для кодування на основі штучного інтелекту IntelliCopilot. Він пропонує безпечний доступ за запитом до моделі ChatGPT-4 Turbo, розгорнутої на Azure. При цьому IntelliCopilot має значно нижчу вартість за популярні на ринку аналоги.

Цей помічник є рішенням під час зростання складності програмних проєктів та необхідністю пришвидшити цикли розробки, коли традиційні підходи до кодування потребують трансформації,

– розповіли в Intellias.

"При автоматизації окремих процесів важливо тримати у фокусі розуміння, яким саме варіантам використання ШІ слід віддати пріоритет. Адже через широкий спектр можливостей багатьом організаціям важко зрозуміти, які рішення штучного інтелекту є найактуальнішими. Тому необхідне чітке стратегічне планування та розуміння бізнес-цілей. Це має вирішальне значення", – кажуть у компанії.

Орхан Гасімов з GlobalLogic, своєю чергою, додав, що в Україні дійсно використовують нейромережі для оптимізації процесів в IT. Це автоматизація тестування, генерація коду, обробка великих даних тощо.

За даними Мінцифри, за кількістю AI-компаній Україна – друга в Центрально-Східній Європі. У GlobalLogic теж використовують нейромережі та ШІ у розробці, якщо це погоджено з замовником.

Понад 80% усіх світових компаній ще навіть не пройшли трансформацію даних. Для того щоб під'єднати до роботи штучний інтелект, потрібно мати платформу даних, де буде зібрана вся інформація про продукти.



Її потрібно відфільтрувати, проаналізувати та майже 80% компаній ще на шляху трансформації. Є також питання навчання персоналу, розповідав в інтерв'ю 24 Каналу Орхан Гасімов.

Чи існує загроза скорочень через ШІ в українському IT

Кінцевий ефект від розвитку ШІ важко передбачити, вважають в Intellias:

Ми дійсно спостерігаємо відкладений попит на ШІ-рішення. Але системи ШІ можуть ефективно функціонувати лише за умови, що вони навчаються на високоякісних, релевантних та добре структурованих даних. А ці дані може задати лише людина.

Тому штучний інтелект, найімовірніше, доповнюватиме людську роботу, вважають в Intellias. Але, ймовірно, з часом буде певний відсоток робочих місць по різних індустріях, де відбудеться перехід на ШІ.

Водночас у компанії стверджують, що важко прогнозувати, яка саме частка робочих місць це буде. Адже для України важливим фактором ще є й повномасштабна війна та ситуація на фронті. Також безпосередньо для ІТ-індустрії ситуація залежить від стану світових ринків.

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В Intellias додають, що впровадження ШІ-рішень не має на меті замінити людей. Справжня ціль – автоматизувати певні процеси, щоб забрати в співробітників і співробітниць частину рутинних завдань, вивільнивши час для роботи над більш масштабними та цікавими завданнями, та максимально спростити працівникам доступ до послуг та сервісів компанії.