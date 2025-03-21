Можно ли не возвращать кредитный лимит в банке

Адвокат Анна Даниэль в комментарии 24 Каналу отмечает, что задолженность по кредитному лимиту в банке обязательно должна быть возвращена. Если лицо не возвращает кредитные средства, банк может принять ряд мер для взыскания долга.

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Анна Даниэль Управляющий Адвокатского бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Банк не позволяет не возвращать долг – до этого момента могут применяться различные финансовые и правовые санкции.

Госпожа Анна приводит пример одного из судебных решений, которое связано с кредитными лимитами. В этом деле суд признал, что паспорт потребительского кредита не является документом о согласовании условий кредитования и отказал в удовлетворении иска из-за отсутствия надлежащих доказательств.

Адвокат Алексей Бебель также говорит 24 Каналу, что если кредитные деньги использовать и не вернуть, то банк может обратиться в суд и взыщет их через исполнительную службу.

Алексей Бебель Заместитель председателя АО "Алиби" Поэтому если человек не хочет иметь кредитные деньги, то ему достаточно обратиться в банк и требовать убрать этот "лимит". Во всех случаях банк это сделает, хоть и будут отказывать. Ведь кредиты – это возможность дохода в виде процентов и заинтересованность в них есть.

В то же время Анна Даниэль рассказывает, что существует несколько возможных ситуаций, когда люди могут пытаться избегать возврата кредитного лимита:

Изменение места жительства: некоторые люди могут избегать выплат с помощью изменения адреса или отказа от любой коммуникации с банком.

некоторые люди могут избегать выплат с помощью изменения адреса или отказа от любой коммуникации с банком. Избегание выполнения судебных решений: если человек не реагирует на исковые требования банка или не появляется на судебные заседания, это может затянуть процесс взыскания долга.

если человек не реагирует на исковые требования банка или не появляется на судебные заседания, это может затянуть процесс взыскания долга. Признание неплатежеспособности: в некоторых случаях человек может объявить себя банкротом, что позволяет ему избежать части обязательств, хотя это может быть применено только при определенных условиях.

Что такое кредитный лимит

Как рассказала адвокат Анна Даниэль, термин "кредитный лимит" в законодательстве Украины обычно используется в контексте финансовых отношений, в частности в сфере банковской деятельности, кредитования и обслуживания долговых обязательств.

Следовательно, этот лимит определяет максимальную сумму кредита или займа, которую организация, например банк, готова предоставить заемщику,

– говорит адвокат Даниэль.

Даниэль объясняет, что в соответствии с законом о банках и банковской деятельности банк имеет право устанавливать лимиты для кредитования в соответствии с финансовой способностью заемщика и кредитной политикой.

А по другим нормативно-правовым актам, кредитный лимит может быть определен отдельно для каждого вида кредита. Это кредитная карта, автокредит, кредит на покупку товаров и услуг и тому подобное.

Среди основных аспектов есть то, что в случае предоставления кредита, который предусматривает установление лимита, на должника возлагаются обязательства по возврату средств в пределах установленного лимита и согласно условиям договора,

– объясняет госпожа Анна.

В свою очередь адвокат Алексей Бебель объясняет, что кредитный лимит – это, по сути, кредит, но такой, который сам банк рассчитывает в зависимости от доходов клиента. Поэтому сам банк может его увеличивать или уменьшать.

Существуют эти кредитные лимиты просто, исходя из договора с банком. Там, где клиент дает право банку предоставлять ему займы и различные акции,

– добавляет господин Алексей.

Как банк может привлечь к ответственности за задолженность

Если клиент не возвращает кредитные средства, банк может применить следующие санкции:

Штрафы и начисление процентов: на сумму задолженности начисляются штрафы и высокие процентные ставки.

на сумму задолженности начисляются штрафы и высокие процентные ставки. Коллекторы и судебные иски: банк может передать дело коллекторам или обратиться в суд для взыскания долга через исполнительную службу.

банк может передать дело коллекторам или обратиться в суд для взыскания долга через исполнительную службу. Блокировка счетов: если кредитный лимит не возвращается, банк может заблокировать счета клиента и запретить использование карты.

если кредитный лимит не возвращается, банк может заблокировать счета клиента и запретить использование карты. Ухудшение кредитной истории: несвоевременный возврат средств приводит к ухудшению кредитной истории, что затрудняет получение кредитов в будущем.

Обратите внимание! В случае бездействия со стороны заемщика, банк имеет все законные основания для того, чтобы через суд принудительно взыскать долг.

Под какие проценты можно взять кредит в разных банках

ПриватБанк (карта "Универсальная")

Кредитный лимит на такой карте составляет до 200 000 гривен со льготным периодом до 55 дней без переплат.

Срок кредита – 12 месяцев.

Плата за пользование кредитом в рамках льготного периода (до 55 дней) – 0,00001% годовых, сверх льготного периода – базовая ставка 3,5% в месяц с момента возникновения задолженности.

Комиссия за снятие собственных средств в банкомате – 1%.

Обязательный ежемесячный платеж – 5% от задолженности по кредиту (не менее 100 гривен), в случае просрочки – 10% от задолженности по кредиту (не менее 100 гривен) со второго месяца просрочки, по несанкционированному овердрафту – 100% от задолженности.

Universal Bank (monobank)

На обычной карте монобанка можно установить лимит от 1 000 до 500 000 гривен включительно (в зависимости от суммы, которая согласована в заявке на кредит и отражена в мобильном приложении).

Льготный период до 62 дней.

Процентная ставка в месяц – 3,1% в месяц.

Снятие наличных денег: 0,9% – собственные средства, 4% – кредитные средства.

Пополнение карты – бесплатно.

Райффайзен Банк (кредитная карта "100 дней")