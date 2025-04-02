Какие валюты будет сложно обменять

Как отмечают в НБУ, передает 24 Канал, в Украине обменивают все настоящие доллары США с 1914 года независимо от номинала и года выпуска, однако в случае, что они будут в надлежащем состоянии.

Читайте также Что будет с курсом доллара США в ближайшие месяцы

То есть если наличные валюты порваны или порезаны, имеют повреждения дизайна, элементов защиты и есть типографские недостатки на валюте, то с ними могут возникнуть определенные трудности в обмене.


Пример намеренно повреждения валюты, которую не принимают при обмене / Колаж НБУ

Некоторые из валют могут принимать в банках на процедуру инкассо:

  • речь идет также об обожженных/трухлых/гнилых,
  • присутствуют изменения первоначального цвета бумаги или изображений,
  • купюра разделена на части, или повреждено изображение портрета, печати и т.д,
  • на банкноте есть следы повреждения химическими веществами,
  • есть общие загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).

Что такое инкассо

По этой процедуре изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для проведения обмена. Эта опция также подойдет для банкнот, которые были ранее изъяты иностранным государством из обращения.