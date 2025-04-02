Які валюти буде складно обміняти

Як зауважують в НБУ, передає 24 Канал, в Україні обмінюють усі справжні долари США з 1914 року незалежно від номіналу та року випуску, однак у випадку, що вони будуть у належному стані.

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Тобто якщо готівкові валюти є порвані або порізані, мають пошкодження дизайну, елементів захисту та є друкарські недоліки на валюті, то з ними можуть виникнути певні труднощі в обміні.


Приклад навмисно пошкодження валюти, яку не приймають під час обміну / Колаж НБУ

Деякі з валют можуть приймати в банках на процедуру інкасо:

  • йдеться також про обпалені/трухлі/гнилі,
  • присутні зміни первісного кольору паперу або зображень,
  • купюра поділена на частини, або ж пошкоджене зображення портрета, печатки тощо,
  • на банкноті є сліди пошкодження хімічними речовинами,
  • є загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

Що таке інкасо

За цією процедурою зношені чи пошкоджені банкноти пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для проведення обміну. Ця опція також підійде для банкнот, які були раніше вилучені іноземною державою з обігу.