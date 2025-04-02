Попит на долар США зростає

Минулого тижня НБУ змушений був задовольнити підвищений попит на валюту, зокрема його інтервенції зросли на третину, досягнувши 846 мільйонів доларів, передає 24 Канал з посиланням на огляд інвесткомпанії ICU.

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Аналітики припускають, що зростання попиту на валюту наприкінці місяця та кварталу може бути пов'язано з активізацією купівлі валюти підприємствами для виплати дивідендів та/або відсотків за іноземними кредитами.

Збільшення інтервенцій НБУ дозволило зміцнити офіційний курс гривні на 0,1%, досягнувши позначки 41,49 гривні за долар.

Як змінюється курс

Водночас готівкова вартість долара США в системно важливих банках залишилася стабільною, коливаючись між 41,2 і 41,8 гривні за долар за підсумками тижня.

Дії НБУ показують, що регулятор прагне зберігати офіційний курс неподалік від 41,5 гривні за долар навіть попри те, що відбувалося різке та значне збільшення купівлі валюти на міжбанківському ринку,

– кажуть в ICU.

Згідно з прогнозами аналітиків, НБУ може й надалі відкладати поступове ослаблення гривні, підтримуючи стабільність курсу на тривалий період.