Курс валют у банках

Станом на ранок 2 квітня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (-15 копійок проти 1 квітня) та продаж по 41,70 гривні (-5 копійок).

Читайте також Підвищення пенсій, нові акцизи та скасування лімітів на перекази: що зміниться для українців

Купівля євро проходить по 44,40 гривні (-20 копійок), продаж – по 45,10 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,31 гривні (-9 копійок), а продати по 41,35 гривні (-7 копійок).

(-9 копійок), а продати (-7 копійок). Купівля євро по 44,84 гривні (-8 копійок), а продаж по 45 гривень (-15 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,55 гривні (-10 копійок), а дають по 41,40 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

(-10 копійок), а дають (-8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,85 гривні (-73 копійки), а продають по 45,02 гривні (без змін).

Що обрати для обміну валюти

Економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що немає різниці щодо того, де обмінювати валюту. Це можна навіть зробити у мобільному банківському додатку.

Данило Монін Економічний експерт Тобто все залежить саме від курсу, по якому відбувається обмін. Однак зараз маржа в обмінниках сильно зросла через збільшення оподаткування.

Водночас на фоні падіння курсу долара на світовому ринку через заяви Трампа, зміцнення євро поки залишається лише тимчасовим.Д

Навряд чи варто купувати європейську валюту саме зараз. Не варто здійснювати купівлю, якщо валюта вже і так зросла в ціні до долара,

– пояснює Монін.

Зверніть увагу! При обміні банки проводять валюту через рахунки усередині банку, а обмінні пункти використовують фізично наявний резерв готівки.