Курс валют у банках

Станом на ранок 1 квітня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,15 гривні (-2 копійки проти 31 березня) та продаж по 41,75 гривні (-2 копійки).

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Купівля євро проходить по 44,60 гривні (без змін), продаж – по 45,20 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-13 копійок), а продати по 41,42 гривні (-10 копійок).

(-13 копійок), а продати (-10 копійок). Купівля євро по 44,92 гривні (-8 копійок), а продаж по 45,15 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 31 березня, долари купують у середньому по: 41,11 гривні (-5 копійок), а дають по 41,50 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а дають (-5 копійок), за даними finance.ua. Станом на 1 квітня, євро купують по 44,45 гривні (-37 копійок), а продають по 45,18 гривні (+3 копійки).

Що прогнозують на цьому тижні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня на готівковому ринку долар перебуватиме на рівні 41,40 – 42 гривні. Крім того, банкір додає, що

Водночас Лєсовий заявив, що цього тижня курс валюти не перевищать показники станом на 1 січня 2025 року, а тому курс буде доволі стриманим.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На 1 квітня офіційний курс долара може коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні.

Нагадуємо! Нагадаю, що 1 січня 2025 року офіційний курс становив 42,01 гривні за долар.