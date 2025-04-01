Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 апреля, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны (-2 копейки против 31 марта) и продажа по 41,75 гривны (-2 копейки).

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Покупка евро проходит по 44,60 гривны (без изменений), продажа – по 45,20 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-13 копеек), а продать по 41,42 гривны (-10 копеек).

(-13 копеек), а продать (-10 копеек). Покупка евро по 44,92 гривны (-8 копеек), а продажа по 45,15 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 31 марта, доллары покупают в среднем по: 41,11 гривны (-5 копеек), а дают по 41,50 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а дают (-5 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 1 апреля, евро покупают по 44,45 гривны (-37 копеек), а продают по 45,18 гривны (+3 копейки).

Что прогнозируют на этой неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе на наличном рынке доллар будет находиться на уровне 41,40 – 42 гривны. Кроме того, банкир добавляет, что

В то же время Лесовой заявил, что на этой неделе курс валюты не превысят показатели по состоянию на 1 января 2025 года, а потому курс будет довольно сдержанным.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На 1 апреля официальный курс доллара может колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны.

Напоминаем! Напомню, что 1 января 2025 года официальный курс составлял 42,01 гривны за доллар.