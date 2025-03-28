Какое влияние на валюту

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, монетарные изменения НБУ, а именно увеличение учетной ставки до 15,5%, направлены на укрепление гривны, а потому в первую неделю апреля это будет работать как своеобразный "предохранитель".

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Кроме того, режим управляемой гибкости остается, а это влияет на равновесие между спросом и предложением на валюту. Таким образом, регулятор в условиях свободного курсообразования оставляет за собой возможность в случае необходимости насытить спрос и избежать курсового роста из-за дефицита предложения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Сюда же можно добавить уже достаточно привычные показатели валютного рынка, как, например, минимальные разнонаправленные курсовые колебания, максимальное сближение курсов межбанка и наличного рынка, относительно устойчивый спред между курсами покупки/продажи и тому подобное.

Лесовой добавляет, что важными еще являются экономические обстоятельства. Поэтому сейчас развитие экономики страны не прекращается, хотя царят обстоятельства неопределенности.

Что будет с курсом доллара и евро

Лесовой заметил, что в ситуации с курсом евро, то здесь стоит сделать на акцент соотношение мировых торгов именно связи доллара/евро.

После того, как США ввело пошлины в 25% на импорт алюминия и стали из Евросоюза на сумму 28 миллиардов и обратные зеркальные шаги ЕС на продукцию из США на сумму 26 миллиардов евро, вес евро немного уменьшилась, однако соотношение курсов остается более-менее стабильным: 1 доллар – это 0,90 – 0,95 евро,

– рассказывает банкир Лесовой.

На украинском валютном рынке разница между курсами доллара и евро сохранится на относительно постоянном уровне – 3,30 – 4 гривны, что равно 7,8 – 10% от курса доллара.

Важно! Есть предположение, что на 1 апреля официальный курс американского доллара будет колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны.

Лесовой отмечает, что в марте по сравнению с февралем, курс доллара может вырасти максимально на 1%. Итак, с начала года, несмотря на всю динамику, курс будет достаточно сдержанным и не превысит показатели на 1 января (на 1 января официальный курс составлял 42,01 гривны за доллар).

Прогноз курса с 31 марта по 6 апреля

Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! На межбанке и на наличном рынке ожидается, что валютные колебания будут на уровне 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро.