Чего ждать от курса в апреле
Как напоминает банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу, с декабря по март регулятор уже трижды пересмотрел размер учетной ставки, увеличив ее с 13% до 15,5%.
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Есть прогнозы, что дальнейшая коррекция учетной ставки может происходить на очередном заседании монетарного комитета НБУ 17 апреля. Но это будет связано прежде всего с результативностью мартовских изменений.
Дело в том, что по прогнозам до конца первого полугодия инфляция в Украине будет колебаться в пределах 13 – 15% год к году. А среднемесячный рост потребительских цен возможен в пределах 0,8 – 1,5%.
Кроме того, влияние крепкой гривны на валютный рынок вместе с действием режима управляемой гибкости (применение механизма валютных интервенций для максимального удовлетворения спроса) может положительно сказаться на курсовой динамике:
- Во-первых, ежедневные курсовые изменения будут "копеечными",
- Во-вторых, привлекательным для рынка будет оставаться разнонаправленное изменение колебаний (то вверх, то вниз),
- В-третьих, и, возможно, самое главное – будет соблюдено равновесие между спросом и предложением, что сделает невозможным резкий валютный рост.
В общем курсовая ситуация в апреле может быть достаточно подобной мартовской, если экономические факторы будут, что называется, благоприятными.
Также есть высокая вероятность, что в апреле предложение валюты, особенно это касается наличного рынка, может вырасти на 10 – 15%.
Каким будет курс перед Пасхой 2025 года
По словам Тараса Лесового, на большие праздники, например Пасха, что в 2025 году приходится на 20 апреля, граждане могут тратить часть валютных сбережений, чтобы приготовиться к празднованию.
Мы не исключаем, что официальный курс доллара в течение месяца будет колебаться в более широком диапазоне: 41,50 – 42,30 гривны за доллар, а с начала года курс доллара может вырасти максимально на 0,7%,
– объясняет банкир Лесовой.
Однако заметьте, что такое предположение стоит воспринимать с холодным умом. Как доказывает рынок, особенно первая декада января, когда официальный курс доллара почти достиг отметки в 43 гривны, в определенные периоды возможны периоды более активного роста курсовых показателей.
В конце концов, я убежден, что ни глобальные колебания доллара, ни ход геополитических событий, связанных с завершением войны, не являются ключевыми драйверами для валютного рынка Украины,
– добавляет господин Тарас.
Кроме того, предпосылок для валютного кризиса сейчас нет, а колебание курса доллара в мире является скорее ориентиром для аналитиков, чем определяющим фактором.
Это касается и возможных переговоров о прекращении войны, которые будут иметь скорее психологический эффект, чем прямое влияние на валютный рынок.