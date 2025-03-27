Чого чекати від курсу у квітні

Як нагадує банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу, з грудня по березень регулятор вже тричі переглянув розмір облікової ставки, збільшивши її з 13% до 15,5%.

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Є прогнози, що подальша корекція облікової ставки може відбуватися на черговому засіданні монетарного комітету НБУ 17 квітня. Але це буде пов'язано насамперед з результативністю березневих змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Річ у тім, що за прогнозами до кінця першого півріччя інфляція в Україні коливатиметься в межах 13 – 15% рік до року. А середньомісячне зростання споживчих цін можливе в межах 0,8 – 1,5%.

Крім того, вплив міцної гривні на валютний ринок разом з дією режиму керованої гнучкості (застосування механізму валютних інтервенцій для максимального вдоволення попиту) може позитивно позначитися на курсовій динаміці:

По-перше, щоденні курсові зміни будуть "копійчаними", По-друге, приманним для ринку залишатиметься різноспрямована зміна коливань (то вгору, то вниз), По-третє, і, можливо, найголовніше – буде дотримано рівноваги між попитом і пропозицією, що унеможливить різке валютне зростання.

Загалом курсова ситуація у квітні може бути досить подібною до березневої, якщо економічні чинники будуть, що називається, сприятливими.

Також є висока ймовірність, що у квітні пропозиція валюти, особливо це стосується готівкового ринку, може зрости на 10 – 15%.

Яким буде курс перед Великоднем 2025

За словами Тараса Лєсового, на великі свята, як-от Великдень, що у 2025 році припадає на 20 квітня, громадяни можуть витрачати частину валютних заощаджень, щоб приготуватися до святкування.

Ми не виключаємо, що офіційний курс долара протягом місяця коливатиметься в ширшому діапазоні: 41,50 – 42,30 гривні за долар, а з початку року курс долара може зрости максимально на 0,7%,

– пояснює банкір Лєсовий.

Однак зауважте, що таке припущення варто сприймати з холодним розумом. Як доводить ринок, особливо перша декада січня, коли офіційний курс долара майже досяг позначки в 43 гривні, в певні періоди можливі періоди більш активного зростання курсових показників.

Зрештою, я переконаний, що ані глобальні коливання долара, ані перебіг геополітичних подій, пов'язаних із завершенням війни, не є ключовими драйверами для валютного ринку України,

– додає пан Тарас.

Крім того, передумов для валютної кризи зараз немає, а коливання курсу долара у світі є радше орієнтиром для аналітиків, аніж визначальним чинником.

Це стосується й можливих перемовин про припинення війни, які матимуть радше психологічний ефект, ніж прямий вплив на валютний ринок.