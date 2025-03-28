Який вплив на валюту

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, монетарні змін НБУ, а саме збільшення облікової ставки до 15,5%, спрямовані на зміцнення гривні, а тому у перший тиждень квітня це працюватиме як своєрідний "запобіжник".

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Крім того, режим керованої гнучкості залишається, а це впливає на рівновагу між попитом і пропозицією на валюту. Таким чином, регулятор в умовах вільного курсоутворення залишає за собою можливість в разі необхідності наситити попит й уникнути курсового зростання через дефіцит пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Сюди ж можна додати вже досить звичні показники валютного ринку, як, приміром, мінімальні різноспрямовані курсові коливання, максимальне зближення курсів міжбанку та готівкового ринку, відносно сталий спред між курсами купівлі/продажу тощо.

Лєсовий додає, що важливими ще є економічні обставини. Відтак зараз розвиток економіки країни не припиняється, хоч панують обставини невизначеності.

Що буде з курсом долара та євро

Лєсовий зауважив, що у ситуації з курсом євро, то тут варто зробити на акцент співвідношення світових торгів саме зв'язки долара/євро.

Після того, як США запровадило мита в 25% на імпорт алюмінію та сталі з Євросоюзу на суму 28 мільярдів та зворотні дзеркальні кроки ЄС на продукцію із США на суму 26 мільярдів євро, вага євро трохи зменшилася, однак співвідношення курсів залишається більш-менш стабільним: 1 долар – це 0,90 – 0,95 євро,

– розповідає банкір Лєсовий.

На українському валютному ринку різниця між курсами долара та євро збережеться на відносно сталому рівні – 3,30 – 4 гривні, що дорівнює 7,8 – 10% від курсу долара.

Важливо! Є припущення, що на 1 квітня офіційний курс американського долара коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні.

Лєсовий зауважує, що у березні порівняно з лютим, курс долара може зрости максимально на 1%. Отже, з початку року, попри всю динаміку, курс буде досить стриманим і не перевищить показники на 1 січня (на 1 січня офіційний курс становив 42,01 гривні за долар).

Прогноз курсу з 31 березня по 6 квітня

Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Зауважте! На міжбанку та на готівковому ринку очікується, що валютні коливання будуть на рівні 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро.