Курс валют у банках

Станом на ранок 27 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (-5 копійок проти 26 березня) та продаж по 41,85 гривні (-5 копійок).

Читайте також Курс знижується: за скільки можна придбати 500 євро сьогодні

Купівля євро проходить по 44,65 гривні (-5 копійок), продаж – по 45,17 гривні (-13 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,56 гривні (+6 копійок), а продати по 41,60 гривні (без змін).

(+6 копійок), а продати (без змін). Купівля євро по 44,98 гривні (-7 копійок), а продаж по 45,10 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,95 гривні (-22 копійки), а дають по 41,62 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а дають (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,86 гривні (-5 копійок), а продають по 45,20 гривні (-4 копійки).

Що буде з курсом валют наступного тижня

Як розповів ля 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня валютний ринок буде прогнозованим. Цьому сприятимуть як монетарні зміни НБУ (збільшення облікової ставки), так і чинний режим керованої гнучкості, що врівноважує попит та пропозицію на валюту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми припускаємо, що на 1 квітня офіційний курс американського долара коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні. Таким чином, у березні порівняно з лютим, курс долара може зрости максимально на 1%.

Водночас впродовж 31 березня по 6 квітня на готівковому ринку очікується діапазон курсу на рівні 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро.