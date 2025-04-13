Какой курс доллара к гривне сегодня

Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 11 апреля, составляет – 41,40 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний курс доллара в банке сейчас такой:

покупка – 41,10 гривен за доллар;

продажа – 41,70 гривен за доллар.

В обменниках средний курс 11 апреля выглядит так:

покупка – 40,65 гривны за доллар;

продажа – 41,35 гривны за доллар.

Сколько можно получить при сдаче 500 долларов сегодня

если сдать 500 долларов в банк , можно получить примерно – 20 550 гривен;

, можно получить примерно – 20 550 гривен; при обмене 500 долларов в обменнике, можно выручить ориентировочно – 20 325 гривен.

Во сколько обойдется покупка 500 долларов сегодня