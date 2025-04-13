Какой курс доллара к гривне сегодня
Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 11 апреля, составляет – 41,40 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс доллара в банке сейчас такой:
- покупка – 41,10 гривен за доллар;
- продажа – 41,70 гривен за доллар.
В обменниках средний курс 11 апреля выглядит так:
- покупка – 40,65 гривны за доллар;
- продажа – 41,35 гривны за доллар.
Сколько можно получить при сдаче 500 долларов сегодня
- если сдать 500 долларов в банк, можно получить примерно – 20 550 гривен;
- при обмене 500 долларов в обменнике, можно выручить ориентировочно – 20 325 гривен.
Во сколько обойдется покупка 500 долларов сегодня
- чтобы купить 500 долларов в банке сегодня придется потратить ориентировочно – 20 850 гривен;
- для покупки 500 долларов в обменнике нужно будет потратить уже примерно – 20 675 гривен.